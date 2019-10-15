Тысяча камер никак не включатся

1 тыс. новых дорожных камер, установленных Росавтодором на федеральных магистралях в 2019 году, до сих пор не используются для вынесения штрафов. Об том рассказали в Госавтоинспекции. В Росавтодоре заявления ГИБДД опровергают: в ведомстве утверждают, что «большая часть» комплексов уже работают и штрафы исправно рассылают.

О проблемах с камерами, установленными на федеральной дорожной сети, рассказал начальник отдела дорожного надзора ГУОБДД МВД России Леонид Ребриков во вторник на всероссийском семинаре-совещании Госавтоинспекции в Екатеринбурге. По его словам, в 2019 году Росавтодор установил на своих магистралях около 1 тыс. дорожных камер, но для фиксации нарушений ПДД приборы так и не начали использовать. Речь идет, например, о Владимирской области (трасса М7) и Дагестане (трасса М6 «Каспий»). «Связано это с непонятными для нас процессами,— признался господин Ребриков.— Сначала эти камеры хотели передать субъектам, потом отыграли это решение назад, решив, что будут сами эксплуатировать, передавая данные в ГИБДД. Но решение так и не принято». По словам Леонида Ребрикова, в настоящий момент камеры не функционируют, финансирование по их эксплуатации «не открыто».

Сложившаяся ситуация приводит к тому, что водители, передвигаясь по федеральной сети, понимают, что штрафы с камеры не приходят, и нарушают безнаказанно, поясняет “Ъ” источник, знакомый с ситуацией.

Причина может быть связана с нынешней редакцией приказа Минтранса №402, согласно которому Росавтодор не может тратить средства на содержание комплексов — это считается нецелевыми расходами агентства, поэтому нужно вносить изменения в приказ, говорит собеседник “Ъ”.

По данным ГИБДД, на данный момент на всех российских дорогах (федеральных, муниципальных, региональных) установлено более 16 тыс. комплексов, из которых 13,2 тыс. стационарных, 3,6 тыс. передвижных и 1 тыс. мобильных. К концу 2024 года, согласно планам нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», количество комплексов должно быть доведено до 19 тыс.

В пресс-службе Федерального дорожного агентства “Ъ” подтвердили, что в 2018–2019 годах в рамках обустройства федеральных дорог «реализуются мероприятия по устройству свыше 1000 комплексов фотовидеофиксации». «В настоящее время все комплексы установлены, организуется работа по подключению и передаче информации в региональные ЦАФАП (подразделения ГИБДД.— “Ъ”) для последующего администрирования,— пояснили в Росавтодоре.— Большая часть уже работает, но не во всех субъектах, в частности в Дагестане. Это обусловлено вопросами взаимодействия с региональными властями. Сейчас эти моменты решаются, до конца года будут подключены все камеры». Сейчас на всех федеральных дорогах установлено 1030 камер, еще 470 будет установлено до 2021 года.

Данные ГИБДД и Росавтодора противоречат друг другу, отмечает эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман. Но даже если комплексы и правда введены в строй, говорит он, то перед этим необходимо было провести «аудит ограничений на предмет обоснованности и аудит организации движения на предмет проблемных мест, провоцирующих нарушения». Кроме того, отмечает господин Шухман, для ввода новых камер нужно наращивать штат сотрудников ГИБДД, которые будут заниматься вынесением штрафов «на основании полноценного исследования материалов фиксации, а не конвейерным способом».

Иван Буранов, Екатеринбург