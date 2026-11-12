«Мозг просто сменил приоритеты»
Анна Кулецкая — о том, как меняется работа мозга с возрастом
0:00
0:00
Неприятно забыть, зачем зашел в комнату. Но если в 70 лет человек наверняка знает, чем закончится очередной семейный конфликт или почему не стоит вкладывать деньги в сомнительный стартап, возможно, его мозг просто сменил приоритеты.
Исследователи из Аризонского университета предлагают взглянуть на старение этого органа не только как на потерю когнитивных способностей. Может, это лишь очередной этап его развития, когда накопленный опыт становится важнее сбора новой информации.
В этом процессе ведущую роль играют две системы. Гиппокамп помогает фиксировать события и детали, а лобная кора — находить закономерности и связывать новую информацию с уже известной. С возрастом баланс между ними существенно меняется, и у этого есть свой эволюционный смысл. Молодым нужно познавать мир, а пожилым — пользоваться накопленным опытом и передавать его будущему поколению. Например, такое есть и у слонов: знание престарелых самок об источниках пропитания и воды помогает выжить всему стаду.
Правда, в своей научной работе ученые пока не утверждают, что это доказанный механизм старения. И, конечно, речь не о том, что забывчивость можно списать на мудрость. Но если гипотеза подтвердится, придется пересмотреть представление о здоровом старении. Помнить даты, имена, где лежат ключи и знать, кому не стоит доверять — все же разные когнитивные достижения.