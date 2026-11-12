«Мозг просто сменил приоритеты»

В этом процессе ведущую роль играют две системы. Гиппокамп помогает фиксировать события и детали, а лобная кора — находить закономерности и связывать новую информацию с уже известной. С возрастом баланс между ними существенно меняется, и у этого есть свой эволюционный смысл. Молодым нужно познавать мир, а пожилым — пользоваться накопленным опытом и передавать его будущему поколению. Например, такое есть и у слонов: знание престарелых самок об источниках пропитания и воды помогает выжить всему стаду.