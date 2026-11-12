Набиуллина о вреде льготной ипотеки, высокой ключевой ставке и причинах замедления экономики

ЦБ ожидает рост ВВП в 2026 году в пределах 1%, несмотря на выбытие мощностей из-за атак БПЛА.

Если бы не удары беспилотников, рост мог бы быть выше.

Во второй половине года экономика вышла на восходящую траекторию; темпы роста будут постепенно увеличиваться.