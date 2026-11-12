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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Экономики

Набиуллина о вреде льготной ипотеки, высокой ключевой ставке и причинах замедления экономики

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме. Глава регулятора назвала «тупиковым путем» расширение программ льготного кредитования, заявила, что высокая ключевая ставка оправдана, и связала замедление экономики с атаками БПЛА. Подробнее — в подборке «Ъ».
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина (третья справа) в Госдуме

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина (третья справа) в Госдуме

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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ВВП

  • ЦБ ожидает рост ВВП в 2026 году в пределах 1%, несмотря на выбытие мощностей из-за атак БПЛА.

  • Если бы не удары беспилотников, рост мог бы быть выше.

  • Во второй половине года экономика вышла на восходящую траекторию; темпы роста будут постепенно увеличиваться.

  • Рост поддерживают машиностроение (в том числе за счет ОПК), рост доходов и потребления граждан, розничная торговля и отрасли, ориентированные на внутренний спрос.

Реальный сектор и производительность

  • Реальный сектор располагает достаточными финансовыми ресурсами, но недостаточной производительностью труда.

  • Нехватка кадров по-прежнему сдерживает рост экономики.

  • Триллионы рублей субсидий должны быть направлены на рост производительности.

Инвестиции и кредитование

  • Инвестиционная активность растет последние два квартала после нижней точки в первом квартале.

  • ЦБ ожидает роста инвестиций в 2027 году не только в триллионах рублей, но и в физических объемах (с исключением влияния инфляции).

  • ЦБ точечно смягчил регулирование, чтобы стимулировать кредитование для защиты производства от атак беспилотников.

  • Выдачи ипотеки за последние 12 месяцев составили 5,4 трлн руб.

  • Дальнейшее увеличение программ льготного кредитования — тупиковый путь; множить программу — тупик.

  • Объем льготных кредитов приблизился к 19 трлн руб. — это 14% всех рублевых кредитов экономики.

  • Большой объем льготных кредитов — одна из причин высокой ключевой ставки.

  • Путь к доступной ипотеке лежит через низкую инфляцию.

Инфляция и ключевая ставка

  • ЦБ рассчитывает прийти к цели по инфляции 4% в 2027 году.

  • Ключевая ставка останется высокой еще какое-то время.

  • Период высоких ставок болезнен, но это необходимая мера для роста благосостояния граждан в будущем.

  • Текущая высокая ключевая ставка оправдана с точки зрения интересов граждан и бизнеса — для умеренного, предсказуемого роста цен.

  • Абсолютно уверена, что высокая ключевая ставка оправдана.

  • Беспрерывный рост цен сделает страну уязвимой; умеренный рост цен — вклад государства в благосостояние.

  • Нужно завершить «импортозамещение низкой мировой инфляции», чтобы экономика крепко стояла на ногах.

Курс рубля

  • Текущий диапазон колебаний курса рубля с учетом нынешних условий не представляется чрезмерным.

  • Курс рубля должен определяться не потребностью отдельных отраслей, а его привлекательностью для сбережений.

Новости Центробанка
Госдума
Эльвира Набиуллина
Банки

Авторы

  • Эрдни Кагалтынов
    Эрдни Кагалтынов
    ведущий выпускающий редактор