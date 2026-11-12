Набиуллина о вреде льготной ипотеки, высокой ключевой ставке и причинах замедления экономики
ВВП
ЦБ ожидает рост ВВП в 2026 году в пределах 1%, несмотря на выбытие мощностей из-за атак БПЛА.
Если бы не удары беспилотников, рост мог бы быть выше.
Во второй половине года экономика вышла на восходящую траекторию; темпы роста будут постепенно увеличиваться.
Рост поддерживают машиностроение (в том числе за счет ОПК), рост доходов и потребления граждан, розничная торговля и отрасли, ориентированные на внутренний спрос.
Реальный сектор и производительность
Реальный сектор располагает достаточными финансовыми ресурсами, но недостаточной производительностью труда.
Нехватка кадров по-прежнему сдерживает рост экономики.
Триллионы рублей субсидий должны быть направлены на рост производительности.
Инвестиции и кредитование
Инвестиционная активность растет последние два квартала после нижней точки в первом квартале.
ЦБ ожидает роста инвестиций в 2027 году не только в триллионах рублей, но и в физических объемах (с исключением влияния инфляции).
ЦБ точечно смягчил регулирование, чтобы стимулировать кредитование для защиты производства от атак беспилотников.
Выдачи ипотеки за последние 12 месяцев составили 5,4 трлн руб.
Дальнейшее увеличение программ льготного кредитования — тупиковый путь; множить программу — тупик.
Объем льготных кредитов приблизился к 19 трлн руб. — это 14% всех рублевых кредитов экономики.
Большой объем льготных кредитов — одна из причин высокой ключевой ставки.
Путь к доступной ипотеке лежит через низкую инфляцию.
Инфляция и ключевая ставка
ЦБ рассчитывает прийти к цели по инфляции 4% в 2027 году.
Ключевая ставка останется высокой еще какое-то время.
Период высоких ставок болезнен, но это необходимая мера для роста благосостояния граждан в будущем.
Текущая высокая ключевая ставка оправдана с точки зрения интересов граждан и бизнеса — для умеренного, предсказуемого роста цен.
Абсолютно уверена, что высокая ключевая ставка оправдана.
Беспрерывный рост цен сделает страну уязвимой; умеренный рост цен — вклад государства в благосостояние.
Нужно завершить «импортозамещение низкой мировой инфляции», чтобы экономика крепко стояла на ногах.
Курс рубля
Текущий диапазон колебаний курса рубля с учетом нынешних условий не представляется чрезмерным.
Курс рубля должен определяться не потребностью отдельных отраслей, а его привлекательностью для сбережений.