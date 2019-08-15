Муляжи на горизонте

“Ъ” ознакомился с новыми методическими рекомендациями Минтранса по установке дорожных камер. Владельцам дорог предпишут опубликовать расположение всех комплексов. Если в зоне контроля число нарушений снизилось на 80%, то прибор нужно переставлять, заменив его муляжом. Последние, в свою очередь, должны имитировать работу «импульсного доплеровского радара или инфракрасной подсветки». Документ сейчас дорабатывается и в сентябре, после утверждения, будет направлен во все регионы, кроме Москвы.

Проект «Методики определения мест размещения технических средств автоматической фотофиксации нарушений ПДД» разработан Минтрансом. Документ обсуждался в ходе прошедшего в конце июля заседания проектного комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД). «Методика в целом одобрена, но будет дорабатываться с учетом замечаний, высказанных в ходе комитета,— пояснил “Ъ” представитель вице-премьера Максима Акимова.— Документ планируется утвердить в сентябре».

Сегодня, напомним, вопрос установки камер частично раскрыт в ГОСТе 2016 года и регламенте МВД по надзору за движением 2017 года: стационарные камеры могут быть установлены на стойках и опорах, передвижные — на штативах, треногах, вышках; комплексы устанавливаются на дорожных участках, где произошло три или более ДТП за год. Разработка отдельной методики для расстановки приборов запланирована нацпроектом БКАД. Минтранс анонсировал документ в апреле 2019 года после масштабной дискуссии о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч, о которой “Ъ” неоднократно рассказывал (решений по итогам так и не принято).

По данным ГИБДД, в России установлено более 12 тыс. стационарных камер и более 4 тыс. передвижных. За шесть месяцев с их помощью вынесено 52 млн постановлений, наложено штрафов на 35 млрд руб. В 2018 году камеры помогли ликвидировать более 1,3 тыс. (33%) всех аварийно опасных участков.

“Ъ” удалось ознакомиться с проектом методики Минтранса. Место установки камеры нужно выбирать «с целью повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов», говорится в документе. При этом властям следует изучить «финансово-экономическое обоснование» разных вариантов.

Владельцам дорог рекомендовано размещать в сети информацию о расстановке камер, но если используются муляжи, то они должны быть обозначены на картах, как обычные стационарные приборы.

Отметим, 31 июля 2019 года ГИБДД России уже опубликовала карту и список всех действующих комплексов фиксации нарушений. В рекомендациях впервые расшифрован термин «муляж (имитатор)»: это прибор, «имитирующий работу импульсного доплеровского радара или инфракрасной подсветки», внешне трудноотличимый от обычной камеры. Также рекомендуется использовать приборы, способные фиксировать одновременно несколько видов нарушений (например, превышение скорости и проезд на красный свет). Если в течение полугода количество нарушений сократилось более чем на 80% либо в течение года не зафиксировано ни одной аварий, комплекс нужно перемещать в другое место, а на его месте лучше установить муляж. Если у владельца автодороги нет возможности контролировать все аварийно опасные участки, то рекомендуется перемещать между ними камеры раз в три–шесть месяцев.

После утверждения проектным комитетом нацпроекта БКАД документ будет направлен во все регионы, но в Москве применяться не будет. Это “Ъ” подтвердили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Решение было принято на заседании проектного комитета нацпроекта БКАД, сообщили в ЦОДД.

Эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман рекомендации поддержал, заметив, что методика должна разрешать регионам использовать комплексы без привязки к точкам концентрации ДТП, например в местах, где водители часто выезжают на обочины и создают заторы. Он также отметил, что методика не содержит отдельных рекомендаций по передвижным камерам, хотя именно к ним у водителей основная часть претензий. Главный вопрос в том, будет ли документ обязательным для регионов или станет «очередной неисполняемой инструкцией», говорит господин Шухман. «Нужен полноценный государственный регламент, выполнение которого должно контролироваться общественностью»,— считает он. Представитель компании «Технологии распознавания» (производитель комплексов «Автоураган») Сергей Кусов поддержал пункт об использовании многозадачных камер, но обратил внимание на то, что документ позволяет «слишком вольно» перемещать комплексы с места на место без проведения каких-либо поверок. «В целом много чего написано, но мало конкретики»,— охарактеризовал он документ.

В компании «МВС Груп» (оператор 1,5 тыс. подмосковных камер) обратили внимание на то, что методика не предписывает установку комплексов на дорогах, где происходит большое количество нарушений,— иными словами, не учитываются потенциально аварийные участки. «На практике это приведет к тому, что оператор будет выставлять комплексы уже по фактам произошедших аварий и человеческих жертв,— считают в компании.— Это противоречит главной цели установки комплексов — предупреждению аварийности и смертности. Кроме того, методика не описывает правила установки комплексов для фиксации средней скорости. Документ требует доработок». В «МВС Груп» добавили, что планируют вместе с подмосковным минтрансом подготовить отзыв на текущую редакцию методики и направить его в Минтранс России.

Иван Буранов