Инженеры из Университета штата Колорадо разработали роботизированный хобот. Слона к нему дособирать не стали, зато добавили гаджету захваты с обоих концов. Это позволяет роботам не только держать груз, но и цепляться друг за друга. Каждый модуль может работать отдельно, а несколько способны соединяться в цепи, кольца или разветвленные объекты. Получается конструктор, у которого гнутся сами детали.