«Слона к нему дособирать не стали»
Александр Леви — о хоботобразном устройстве для работы с грузами
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Инженеры из Университета штата Колорадо разработали роботизированный хобот. Слона к нему дособирать не стали, зато добавили гаджету захваты с обоих концов. Это позволяет роботам не только держать груз, но и цепляться друг за друга. Каждый модуль может работать отдельно, а несколько способны соединяться в цепи, кольца или разветвленные объекты. Получается конструктор, у которого гнутся сами детали.
Внутри у каждого такого отдельного «хобота» — жесткие стержни, которые удерживаются сетью натянутых тросов. Сами стержни не скреплены друг с другом напрямую. Принцип конструкции называется тенсегрити, и он позволяет объекту изгибаться и сжиматься без привычных суставов.
По словам руководителя команды Цзяньго Чжао, машина может не только хватать и гнуться, но и передвигаться по неровной поверхности как змея. Роботов также испытывали на перенос предметов, преодоление разрывов между опорами и перемещение по сложной местности. Среди возможных применений новинки команда называет производство, космические исследования и поисково-спасательные операции.
Правда, прежде исследователи планируют увеличить скорость «хоботов» и расширить их возможности самостоятельной работы. Пока ими управляет человек. Разработчики уже продемонстрировали, как пара роботов самостоятельно находят друг друга и соединяются. Но это еще не автономная команда, которая сама выбирает маршрут и выполняет общую задачу. В перспективе разработчики хотели бы объединять десятки и даже сотни таких устройств для совместной работы.