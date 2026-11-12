«Работа и хобби удачно слились воедино»
Павел Шинский — о создателе Reebok
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Джон Уильям Фостер по профессии был сапожником, а в душе бегуном. Работа и хобби удачно слились воедино. Однажды для лучшего упора он забил гвозди в подошвы спортивных туфель. Находка оказалась настолько удачной, что Фостер сначала снабдил новой обувью коллег по беговому клубу, а в 1895 году создал фирму и начал клепать новинку на продажу, поставив вместо гвоздей более безопасные шипы. Со временем спортсмены в обуви от Фостера начали побеждать на британских чемпионатах, а потом и на Олимпийских играх. К концу 1920-х семейный бизнес «Фостер и сыновья» процветал.
Как это часто бывает, внуки захотели большего. После Второй мировой Джозеф и Джеффри Фостеры дали фирме новое имя в честь быстроногой африканской антилопы и наряду с шиповками стали выпускать входившие в моду кроссовки. Для мужчин и женщин, для бега, аэробики и баскетбола, для Джеки Чана, которого покорила модель без шнуровки, и даже для рэперов. Не кроссовки, а музыка.