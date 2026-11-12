Джон Уильям Фостер по профессии был сапожником, а в душе бегуном. Работа и хобби удачно слились воедино. Однажды для лучшего упора он забил гвозди в подошвы спортивных туфель. Находка оказалась настолько удачной, что Фостер сначала снабдил новой обувью коллег по беговому клубу, а в 1895 году создал фирму и начал клепать новинку на продажу, поставив вместо гвоздей более безопасные шипы. Со временем спортсмены в обуви от Фостера начали побеждать на британских чемпионатах, а потом и на Олимпийских играх. К концу 1920-х семейный бизнес «Фостер и сыновья» процветал.