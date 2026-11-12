«То ли поджог, то ли просто пьянство»

Как практически все нонконформисты, Рухин обладает очень узнаваемой манерой. Кстати, мне уже приходилось говорить о том, что определение «нонконформисты» (не соглашатели) слишком размыто. Рухин был членом Художественного фонда, то есть официально не считался тунеядцем, как Иосиф Бродский; владел мастерской, правда оформленной на супругу Галину Попову, члена Союза художников. Там, в мастерской на Галерной улице, он и погиб при пожаре в возрасте 32 лет.