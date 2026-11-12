Майкл Каррик уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед»

«После разочаровывающего начала сезона клуб пришел к чрезвычайно сложному выводу о том, что для достижения наших целей необходимы перемены»,— говорится в сообщении. После десяти туров Английской премьер-лиги (АПЛ) клуб с восемью очками занимает 18-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета в Championship — второй по силе дивизион страны. «Манчестер Юнайтед» одержал одну победу, потерпел пять поражений и четыре раза сыграл вничью.