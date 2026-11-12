Майкл Каррик уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» уволил Майкла Каррика с поста главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба команды.
«После разочаровывающего начала сезона клуб пришел к чрезвычайно сложному выводу о том, что для достижения наших целей необходимы перемены»,— говорится в сообщении. После десяти туров Английской премьер-лиги (АПЛ) клуб с восемью очками занимает 18-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета в Championship — второй по силе дивизион страны. «Манчестер Юнайтед» одержал одну победу, потерпел пять поражений и четыре раза сыграл вничью.
По данным британских СМИ, вероятнее всего, новым наставником команды будет назначен главный тренер сборной США Маурисио Почеттино. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, стороны достигли «принципиальной устной договоренности». «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с Федерацией футбола США. В контракте аргентинского специалиста предусмотрена опция выкупа за $10 млн.
Майкл Каррик возглавил клуб в январе 2026 года, сменив португальца Рубена Аморима. До его прихода «Манчестер Юнайтед» шел седьмым в таблице АПЛ, сезон команда завершила на третьем месте. В мае контракт со специалистом был продлен до лета 2028 года.
В период игровой карьеры Майкл Каррик выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2018 год. В составе команды футболист завоевал 17 трофеев, в том числе стал пятикратным чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.