США назвали причины заморозки помощи для Украины

Исполняющий обязанности главы администрации Белого дома США Мик Малвейни заявил, что Вашингтон замораживал $250 млн, выделенных на военную помощь Киеву, из-за «обеспокоенности по поводу коррупции» на Украине. В ходе пресс-конференции накануне господин Малвейни сказал, что заморозка средств была отчасти связана с расследованием против демократов в США. Позднее, однако, он опроверг собственные слова.

Выделенные Украине деньги замораживались в августе на время проверки, которую инициировал президент США Дональд Трамп. Он говорил, что начал проверку из-за опасений по поводу «ненадлежащего использования средств». Мик Малвейни во время беседы с журналистами 17 октября сказал, что приостановка помощи Киеву была связана с расследованием взлома серверов Национального комитета Демпартии США (DNC) в ходе президентских выборов 2016 году, сообщает CNN.

Позднее и. о. главы администрации Белого дома США выпустил опровержение. Как считает господин Малвейни, СМИ «неверно истолковали» его слова, чтобы «содействовать предвзятой и политической охоте на ведьм» против президента США Дональда Трампа. «Не было никакой услуги за услугу в отношении военной помощи Украине и какого-либо расследования по выборам 2016 года. <…> Единственной причиной, по которой мы удерживали выплаты, было беспокойство по поводу отсутствия поддержки со стороны других стран и озабоченность из-за коррупции (на Украине.— “Ъ”)»,— говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Напомним, в сентябре Вашингтон восстановил военную помощь Киеву. Однако господин Трамп не исключал дальнейшую блокировку финансирования. Демократы в США призвали министерство обороны расследовать задержку военной помощи Украине. По данным Пентагона, с 2014 года объем военной помощи Киеву превысил $1,5 млрд.

Как Украина связана с начатым в США расследованием по вопросу об импичменте Дональда Трампа, читайте в публикации “Ъ”.