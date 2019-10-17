Импичмент путается в показаниях

Посол США при ЕС Гордон Сондленд сегодня выступает в Конгрессе в рамках расследования по вопросу об импичменте Дональда Трампа. Распространенный накануне текст его выступления стал для Белого дома настоящим шоком. Высокопоставленный дипломат, в лояльности которого глава Белого дома не сомневался, признает, что адвокат президента Руди Джулиани требовал от Киева проведения расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена. В ходе предыдущих слушаний демократы не смогли найти компромат на президента, позволяющий начать процедуру импичмента. Однако показания посла Сондленда могут изменить ситуацию, ускорив голосование по этому вопросу в нижней палате Конгресса.

Текст выступления посла Сондленда перед законодателями стал достоянием ведущих американских СМИ в четверг вечером, когда глава дипмиссии США в ЕС уже прибыл на Капитолийский холм. Слушания еще не начались, а речь Гордона Сондленда уже разлетелась на цитаты, приободрив противников президента и став полной неожиданностью для команды Белого дома, на протяжении последних недель пытающейся спустить проводимое демократам расследование на тормозах.

Что нужно знать об импичменте Трампу Читать далее

В своем обращении к законодателям действующий американский дипломат столь высокого ранга выражает разочарование тем, что президент Трамп привлек своего адвоката Руди Джулиани к работе с украинским руководством, и признает, что миссия господина Джулиани вышла за рамки «укрепления американо-украинских отношений» и «решения стратегических задач внешней политики США в регионе».

«Я долго не понимал этого и осознал это лишь позднее, что задача господина Джулиани также могла включать в себя усилия, направленные на то, чтобы подтолкнуть украинцев расследовать деятельность вице-президента Байдена или его сына и вовлечь украинцев, прямо или косвенно, в кампанию по переизбранию президента в 2020 году»,— сообщил Гордон Сондленд.

В рамках слушаний, инициированных демократами 24 сентября, в Палате представителей ранее выступили экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, бывший посол США на Украине Мари Йованович, бывший советник президента Трампа по России Фиона Хилл, заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент и бывший старший советник госсекретаря Майкл Маккинли. Целью расследования стало выяснение вопроса о возможности начала процедуры импичмента президента Трампа, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением для оказания давления на украинское руководство с целью получения компромата на вероятного демократического кандидата на выборах 2020 года Джо Байдена.

Участие в слушаниях посла Сондленда до последнего момента казалось невозможным. В начале октября он не явился в Палату представителей, проигнорировав направленную ему повестку. Против его сотрудничества со следствием тогда выступили не только Госдеп, но и сам президент Трамп.

«Я бы хотел направить постпреда Сондленда, очень хорошего человека и великого американца, дать свидетельские показания, но, к несчастью, он давал бы показания перед абсолютно скомпрометировавшей себя пародией на суд, где у республиканцев украли их права, а подлинные факты скрыты от общества»,— пояснил Дональд Трамп. После этого группа демократов в Конгрессе предупредила, что своим отказом сотрудничать со следствием посол Сондленд себя дискредитирует и в случае неприхода в Конгресс должен будет уйти в отставку.

В итоге помешать выступлению Гордона Сондленда в Палате представителей не смогли ни руководство Госдепа США, ни лично глава Белого дома.

«Несмотря на указание Госдепартамента не давать показаний, посол Сондленд уважит повестку комитетов Палаты представителей, он с нетерпением ждет дачи показаний в четверг»,— заявили в среду адвокаты Гордона Сондленда Роберт Ласкин и Кваме Мэнли.

Правда, при этом они уточнили, что сотрудничество со следствием ограничится устным общением. Запрашиваемые конгрессменами документы, связанные с исполнением служебных обязанностей дипломата, предоставлены не будут, поскольку посол Сондленд делать это не вправе.

Что заставило Гордона Сондленда резко изменить свое отношение к расследованию и дать согласие на участие в слушаниях, вопреки запрету Госдепа и Белого дома, до конца остается неясным. Тем не менее предыдущие слушания дают все основания полагать, что его показания способны внести некоторую определенность в ключевой вопрос: злоупотребил ли президент Трамп своим служебным положением, пытаясь добиться проведения на Украине антикоррупционного расследования деятельности его вероятного соперника на президентских выборах Джо Байдена.

Имя Гордона Сондленда на старте слушаний в Конгрессе впервые назвал экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Он сообщил, что американский посол в ЕС играл роль посредника между украинским руководством и адвокатом президента Руди Джулиани и знал о служебной переписке, в которой обсуждалась возможность задержки военной помощи Украине для ускорения расследования против Джо Байдена.

Более того, заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопросы демократов, сообщил, что в мае этого года, на совещании, которое проводил и. о. главы администрации Белого дома Мик Малвейни, кураторами украинской политики были назначены три человека. Ими стали министр энергетики США Рик Перри, спецпредставитель по Украине Курт Волкер и посол при ЕС Гордон Сондленд.

Несмотря на то, что администрации Трампа так и не удалось добиться полного сворачивания расследования, до выступления посла Сондленда следствие так и не набрало темп и не доставляло главе Белого дома особых проблем: найти необходимый компромат демократам не удавалось.

При этом ключевые ведомства и члены администрации Белого дома наотрез отказались сотрудничать с Конгрессом. Так, вице-президент Майкл Пенс сообщил во вторник, что не будет взаимодействовать с демократами в рамках расследования по импичменту. В заявлении пресс-службы вице-президента Пенса расследование было названо незаконным и нарушающим установленную процедуру. В тот же день отказались предоставлять запрашиваемые Конгрессом документы в рамках расследования по импичменту и в Минобороны США.

Наконец, о нежелании давать показания в Конгрессе заявил во вторник и сам Руди Джулиани (во вторник истек крайний срок, до которого господин Джулиани должен был представить Палате представителей запрашиваемые документы).

В этой ситуации Дональд Трамп продолжал высмеивать своих оппонентов, называя их действия «охотой на ведьм», не допускающей открытости слушаний.

«Пусть будут представлены факты, а не выборочные утечки из всего этого фарса с людьми, большинство которых я не знаю»,— саркастически заметил господин Трамп в своем новом твите перед выступлением Гордона Сондленда.

Примечательно, что сегодняшним слушаниям с участием посла США при ЕС Гордона Сондленда в Палате представителей предшествовал беспрецедентный скандал, предельно обостривший отношения между президентом Трампом и руководством Палаты представителей Конгресса США.

Проходившая накануне в Овальном кабинете Белого дома встреча Дональда Трампа с ведущими законодателями-демократами по ситуации в Сирии и вопросам национальной безопасности переросла в громкую ссору и была сорвана после того, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер спешно покинули Белый дом.

«Нэнси Пелоси нужна немедленная помощь! Либо у нее что-то не в порядке с мозгами, либо ей просто не нравится наша великая страна. Она совершенно вышла из себя сегодня в Белом доме. На это было очень грустно смотреть. Молитесь за нее, она очень больной человек!» — написал Дональд Трамп о госпоже Пелоси, занимающей третью позицию в американской власти.

Присутствовавший на встрече Чак Шумер изложил свою версию случившегося: «Нэнси Пелоси полностью сохраняла хладнокровие, но он назвал ее третьесортным политиком. Это был не диалог. Это была отвратительная обличительная речь»,— заявил Шумер, сообщив, что президент Трамп «поплыл».

Учитывая, что законодательная и исполнительная ветви власти впервые за время нынешнего политического кризиса в Вашингтоне вошли в прямую конфронтацию, исключающую возможность продолжения диалога, слушания по импичменту с участием ключевого свидетеля — посла США при ЕС Гордона Сондленда — приобретали особое значение.

До его выступления расследование по импичменту сталкивалось со все большими трудностями, в связи с чем спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси во вторник отложила решающее голосование по этому вопросу в нижней палате Конгресса США. В ходе состоявшегося на Капитолийском холме обсуждения, призванного подтвердить готовность конгрессменов-демократов проголосовать за начало формальной процедуры импичмента, выяснилось, что часть демократов к этому пока не готова. Чтобы избежать фальстарта, спикер Палаты представителей приняла решение пока не выносить этот вопрос на обсуждение полного состава Палаты представителей. Однако показания посла Сондленда могут радикально изменить ситуацию, ускорив голосование по этому вопросу в нижней палате Конгресса.

Сергей Строкань