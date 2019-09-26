Демократы призвали Минобороны США расследовать задержку военной помощи Украине

Сенаторы-демократы США призвали Министерство обороны страны расследовать причины задержки оказания военной помощи Украине, сообщило издание The Hill. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что продолжит задерживать помощь Киеву, пока Европа и другие страны не сделают свой вклад.

«Задержка, по-видимому, препятствовала законному обязательству министерства предоставлять помощь в сфере безопасности Украине в критический момент и поднимает серьезные вопросы о том, были ли сотрудники Министерства обороны вовлечены в какую-либо схему нацеливания на политического оппонента»,— приводит издание слова сенатора Ричарда Дурбина инспектору Минобороны США Гленну Файну. Господин Дурбин также призвал инспектора изучить «потенциальную роль Министерства обороны в этих обвинениях».

Напомним, ранее стало известно о разморозке военной помощи США Украине в размере $250 млн, направляемых на усиление безопасности страны. При этом американский президент Дональд Трамп призвал страны Европы выделять больше денег на поддержку Украины и предупредил о том, что Вашингтон может приостановить выделение денег, если страны Европы не увеличат свои расходы. Всего с 2014 года объем военной помощи США Киеву, по данным Пентагона, превысил $1,5 млрд.

В среду в Нью-Йорке прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По ее итогам оба лидера провели пресс-конференции. Общаясь с журналистами, господин Зеленский признал, что не ожидал, что Белый дом опубликует всю стенограмму его переговоров с Дональдом Трапом, включая пассаж, где он критикует коллег из европейских стран. Между тем президент США заявил, что Киев был в курсе планов Вашингтона.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Я просто думал, что они опубликуют свою часть».