Электронных бюджетников не заметили

Представители КПРФ и внесистемной оппозиции накануне сделали совместное заявление о принуждении бюджетников к электронному голосованию на прошедших выборах в Мосгордуму. После этого они потребовали перепроверить его результаты и указали на обещание властей опубликовать «полный код» программы. В ответ в Мосгоризбиркоме и департаменте информационных технологий “Ъ” заявили, что не фиксировали привлечения сотрудников госучреждений к онлайн-выборам, а для контроля голосования использовались «все возможные инструменты». Проверять сведения политиков о нарушениях столичные власти не планируют.

Депутат Мосгордумы Елена Янчук (КПРФ) 16 октября организовала круглый стол на тему электронного голосования. Эксперимент был проведен на выборах в Мосгордуму в 1-м, 10-м и 30-м избирательных округах. Сразу же после выборов проигравший в 30-м округе экс-кандидат Роман Юнеман заявил о недостоверности результатов из-за сбоев в системе и подал иск в Чертановский районный суд об их отмене. Как ранее сообщал “Ъ”, господин Юнеман, придя на мероприятие коммунистов, заявил, что благодаря полученной Фондом борьбы с коррупцией базе данных составил список бюджетных организаций, в которых работают электронные избиратели. Некоторые из их сотрудников сообщили ему, что их заставляли голосовать онлайн, «и они готовы подтвердить это в суде». Проигравший в 10-м округе коммунист Юрий Дашков, в свою очередь, заявил, что жители района Северный в день голосовании сообщили ему о том, что к участию в онлайн-выборах принуждали сотрудников организаций, подведомственных департаменту капремонта правительства Москвы.

В итоге оппозиционеры проголосовали за резолюцию о запрете электронного голосования на выборах в России «в обозримом будущем».

Также они требуют проверить «достоверность волеизъявления» онлайн-избирателей 8 сентября и рекомендуют Мосгордуме создать комиссию по проверке нарушений. Руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексея Венедиктова, главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова и заместителя руководителя департамента информационных технологий Артема Костырко они также обвиняют в невыполнении обещания «предоставить партиям возможность полного аудита» системы и «опубликовать полный код программы для электронного голосования».

Результаты выборов в Мосгордуму Читать далее

В пресс-службе департамента информационных технологий “Ъ” заявили, что «не зафиксировали каких-либо случаев принуждения или привлечения бюджетников к электронному голосованию». «Электронные выборы созданы для того, чтобы каждый избиратель имел возможность проголосовать так, как ему будет удобно: в любом месте и с любого устройства. Все возможные инструменты контроля для обеспечения свободы волеизъявления были публично использованы»,— отметили в департаменте, не уточнив, о каких именно методах контроля идет речь. Господин Венедиктов и член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут на вопросы о том, как наблюдатели могли технически следить за электронным голосованием, опять же направили “Ъ” в департамент.

Оппозиционеры утверждают, что члены местных избиркомов ничего не поняли, но были «вынуждены» подписать протоколы о результатах этого голосования. Также в департаменте не уточнили, давали ли они обещание предоставить партиям возможности для аудита системы. Но отметили, что ее разработка велась открыто на всех этапах.

Господин Венедиктов, беседуя с “Ъ”, предложил оппозиционерам привести цитаты из таких обещаний и назвал их декларации «мракобесными» и «ретроградными».

На вопрос о том, будет ли Мосгоризбирком проверять сведения оппозиционеров о принуждении бюджетников к онлайн-голосованию, господин Реут сказал “Ъ”, что после подачи господином Юнеманом иска в суд Мосгоризбирком не может «ничего комментировать и предпринимать»: «Единственное, не помню, чтобы у нас были такие обращения — о принуждении к голосованию». Перепроверить достоверность итогов электронного голосования тоже можно будет только при соответствующем решении суда, добавил представитель столичной избирательной комиссии.

Напомним, в день выборов в Мосгордуму в системе электронного голосования произошло несколько технических сбоев. Роман Юнеман проиграл кандидату от «Единой России» Маргарите Русецкой всего 84 голоса, причем перевес был именно в электронном голосовании. Замглавы столичного департамента информационных технологий Артем Костырко и глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов тогда заявили, что проигрыш господина Юнемана в электронном голосовании может быть связан с тем, что он призывал своих избирателей не доверять этой системе и приходить на офлайновые участки. А Маргарита Русецкая, наоборот, приглашала своих избирателей активно голосовать в интернете.

Роман Юнеман подал жалобу в Мосгоризбирком, но она не была удовлетворена, после чего экс-кандидат подал иск в Чертановский районный суд, в котором потребовал отменить результаты электронного голосования на участке 5003. Основной претензией в иске являются технические сбои системы в день выборов.

Глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя итоги выборов в 30-м избирательном округе, заявила, что в ближайшие годы охватить электронным голосованием всю страну не представляется возможным из-за отсутствия технической готовности.

Источник “Ъ” добавил, что ЦИК будет создавать свою платформу для онлайн-голосования, и допустил эксперименты в «труднодоступных для избиркомов местах». Ранее Алексей Венедиктов предложил провести эксперименты по электронному голосованию на выборах в Госдуму в 2021 году в Казани и Москве.

Владимир Хейфец