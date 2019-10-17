Электронные выборы оспаривают на бюджетной основе

Представители КПРФ и внесистемной оппозиции заявили о принуждении бюджетников к электронному голосованию на прошедших выборах в Мосгордуму и на этом основании потребовали перепроверить его результаты. В департаменте информационных технологий правительства Москвы, который занимался техническим обеспечением онлайн-выборов, пока не пояснили позицию по этому вопросу. Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов комментировать «мракобесные заявления» для “Ъ” отказался. Электронное голосование уже вызвало многочисленные споры и скандалы. В итоге ЦИК заявил о неготовности распространять опыт на всю страну в ближайшие годы, хотя эксперименты в регионах вполне вероятны.

Депутат Мосгордумы Елена Янчук (КПРФ) стала инициатором очередного обсуждения итогов электронного голосования. Эксперимент был проведен на выборах в Мосгордуму в 1-м, 10-м и 30-м избирательных округах. Сразу же после выборов проигравший в 30-м округе экс-кандидат Роман Юнеман заявил о недостоверности результатов из-за сбоев в системе.

16 октября господин Юнеман отметил, что благодаря полученному в результате утечки реестру граждан, принявших участие в выборах, был составлен список бюджетных организаций, в которых работают электронные избиратели:

«У нас есть показания самих людей, они говорят: да, была принудиловка. И они готовы подтвердить это в суде. А самой технически подвинутой оказалась школа №1582: там 49 электронных избирателей — больше, чем в любом учреждении по всем округам. Председатель управляющего совета этой школы Маргарита Русецкая — победивший кандидат от мэрии»,— сказал он.

Госпожа Русецкая не предоставила оперативный комментарий “Ъ”.

Проигравший в 10-м округе коммунист Юрий Дашков, в свою очередь, заявил о «добровольно-принудительном» участии в электронном голосовании 8 сентября представителей бюджетных организаций, подведомственных департаменту капремонта правительства Москвы: «Это факт — есть переписка по электронной почте, и вызывали людей прямо в отдел кадров».

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, не зарегистрированная на выборах в Мосгордуму, напомнила, что идеологи онлайн-голосования указывают на опыт Эстонии, но подчеркнула, что в этой стране, в отличие от России, суды при фальсификации выборов будут работать эффективно.

«Мы приглашали Алексея Венедиктова (руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму.— “Ъ”), однако он нам передал, что у нашего круглого стола критическая позиция и не имеет смысла дискутировать»,— добавила Елена Янчук.

В итоге оппозиционеры проголосовали за резолюцию, в которой содержится призыв к запрету электронного голосования на выборах в России «в обозримом будущем». Также оппозиционеры требуют проверить «достоверность волеизъявления» онлайн-избирателей 8 сентября и рекомендуют Мосгордуме создать комиссию по проверке нарушений.

Алексея Венедиктова, главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова и заместителя руководителя департамента информационных технологий Артема Костырко они также обвиняют в невыполнении обещания «предоставить партиям возможность полного аудита» системы.

В ответ на это господин Венедиктов, беседуя с “Ъ”, назвал декларацию «мракобесной» и «ретроградной». Комментарий от департамента информационных технологий на момент публикации “Ъ” не поступил.

Напомним, в день выборов в Мосгордуму в системе электронного голосования произошло несколько технических сбоев. Роман Юнеман проиграл кандидату от «Единой России» Маргарите Русецкой всего 84 голоса, причем перевес был именно в электронном голосовании. Замглавы столичного департамента информационных технологий Артем Костырко и глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов тогда заявили, что проигрыш господина Юнемана в электронном голосовании может быть связан с тем, что он призывал своих избирателей не доверять этой системе и приходить на офлайновые участки. А Маргарита Русецкая, наоборот, приглашала своих избирателей активно голосовать в интернете.

Роман Юнеман подал жалобу в Мосгоризбирком, но она не была удовлетворена, после чего экс-кандидат подал иск в Чертановский районный суд, в котором потребовал отменить результаты электронного голосования на участке 5003. Основной претензией в иске являются технические сбои системы в день выборов, которые могли привести к искажению результатов. Предварительное слушание по иску Романа Юнемана пройдет 21 октября.

Глава ЦИКа Элла Памфилова, комментируя итоги выборов в 30-м избирательном округе, заявила, что в ближайшие годы охватить электронным голосованием всю страну не представляется возможным из-за отсутствия технической готовности. Источник “Ъ” добавил, что ЦИК будет создавать свою платформу для онлайн-голосования, и допустил эксперименты в «труднодоступных для избиркомов местах». Ранее Алексей Венедиктов предложил провести эксперименты по электронному голосованию на выборах в Госдуму в 2021 году в Казани и Москве.

Владимир Хейфец, Елена Рожкова, Ангелина Галанина