Настроение сбоевое

Бывший кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман, который проиграл выборы в 30-м округе члену «Единой России» Маргарите Русецкой с разницей в 84 голоса, намерен оспорить в суде итоги электронного голосования. 30-й округ был одним из трех, где избиратели могли проголосовать онлайн. Господин Юнеман подал жалобу в Мосгоризбирком, но поддержки там не нашел. Он считает, что сбои в системе электронного голосования 8 сентября ставят под сомнение результат выборов. В департаменте информационных технологий (ДИТ) правительства Москвы и в Общественном штабе по наблюдению за выборами считают, что господин Юнеман сам сократил число своих избирателей, призвав их не доверять электронному голосованию.

Основателя некоммерческой организации «Жилищная инициатива» и полуфиналиста курируемого администрацией президента конкурса управленцев «Лидеры России» самовыдвиженца Романа Юнемана от победы в 30-м округе отделили всего 84 голоса. По итогам подсчета бюллетеней он обошел члена ЕР, ректора Государственного института русского языка имени Пушкина Маргариту Русецкую на 581 голос (9106 против 8525). Но в электронном голосовании господин Юнеман, наоборот, проиграл госпоже Русецкой 665 голосов (455 против 1120). Система электронного голосования 8 сентября дала часовой сбой, несмотря на то что последнее ее тестирование прошло безошибочно. По словам Романа Юнемана, система выдавала ошибки в течение всего дня, из-за чего как минимум 20 человек не смогли отдать за него свой голос.

Господин Юнеман уже направил жалобу в Мосгоризбирком с требованием признать результаты выборов на электронном участке №5003 недействительными, но комиссия жалобу не удовлетворила. Теперь он готовит иск в суд.

«У нас есть подтвержденный случай, когда человек не ставил галочку нигде, но голос был признан системой,— заявил “Ъ” экс-кандидат.— Да, мы не можем установить пропорцию, но если есть хоть один такой случай, то и все остальные могут быть такими же».

Техническая приостановка электронного голосования — это нарушение Избирательного кодекса Москвы: электронное голосование должно длиться столько же, сколько голосование на обычных участках, пояснил “Ъ” президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов. «Любой перерыв, не связанный с форс-мажорными обстоятельствами, это воспрепятствование избирателю в реализации его прав»,— сказал господин Смирнов.

Экс-кандидат также обратил внимание, что электронных бюллетеней было выдано на 559 больше, чем проголосовавших (10 369 бюллетеней выдано, 9810 человек проголосовали). Замглавы ДИТ Артем Костырко пояснил “Ъ”, что эти бюллетени не пропали и тоже являются волеизъявлением граждан по аналогии с возможностью забрать на участке бумажный бюллетень и не опускать его в урну либо испортить: «Не все, кто "пришел" на электронные выборы, нажал кнопочку "проголосовать". У нас это было на каждом из тестов — примерно 10% людей так демонстрировали свою позицию». Он добавил, что в электронном голосовании нет функции «испортить бюллетень» и «на нем нельзя нарисовать чертика или поставить две галочки». При этом открытие бюллетеня и молчание в течение 15 минут (столько отводилось на голосование) — тоже волеизъявление. Господин Костырко уточнил, что в день выборов «молчунов» было вдвое меньше, чем на тестировании.

Замглавы ДИТ считает, что электронный проигрыш господина Юнемана связан с его призывами не доверять электронному голосованию. «Это логично, он написал, что не верит в него и считает, что им не нужно заниматься. Его сторонники и не пришли на электронное голосование и за него не проголосовали»,— заявил Артем Костырко в эфире радиостанции «Говорит Москва». Это мнение разделяет глава Общественного штаба по наблюдению и контролю за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов: «Сам виноват. Он призывал не идти на электронный участок, поэтому его избиратель не пришел. А Русецкая, наоборот, призывала, и ее избиратель пришел. Чему удивляться?»

Сам Роман Юнеман считает, что в электронном голосовании по принуждению принимали участие бюджетники. Напомним, ранее господин Юнеман выражал недовольство тем, что его не поддержал проект Алексея Навального «Умное голосование», рассчитанный на консолидацию протестных голосов за наиболее перспективного, с точки зрения авторов проекта, оппозиционного кандидата в каждом округе. Кандидатом «Умного голосования» в 30-м округе стал коммунист Владислав Жуковский: вопрос о том, почему проект Алексея Навального поддержал его, а не господина Юнемана, уже стал предметом полемики в социальных сетях. Сам господин Навальный, подводя первые итоги голосования, написал, что победу господина Юнемана «украл совершенно открыто и цинично организованный вброс под названием "электронное голосование"». Оппозиционер отметил, что во всех округах, где имело место электронное голосование, «единороссы получили фантастический, необъяснимый перевес». Электронное голосование кроме 30-го проходило также в 1-м и 10-м округах. Исходя из опубликованных итогов голосования, в 1-м и 10-м округах электронные выборы на результат не повлияли.

Елена Рожкова