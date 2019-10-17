«Факел» в руки

Занимающий последнюю строчку чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) воронежский клуб «Факел» сменил главного тренера. Вместо пришедшего перед стартом сезона Сергея Оборина команду теперь будет тренировать бывший футболист Владимир Бесчастных, получивший известность по выступлениям за московский «Спартак». Его тренерская карьера пока не так успешна, как игровая. Господин Бесчастных интересовался клубом и ранее — в частности, разрабатывал ему концепцию развития. По мнению источников “Ъ-Черноземье”, если к концу осени «Факел» не улучшит положение в турнире, вопросы могут возникнуть и к менеджерской команде клуба, которую возглавляет еще один выходец из «Спартака» Роман Асхабадзе. Эксперты считают, что не стоит требовать от тренера высоких результатов после нескольких месяцев работы.

О смене главного тренера вчера сообщила пресс-служба «Факела». Новым наставником до конца сезона назначен в прошлом один из лучших бомбардиров сборной России по футболу Владимир Бесчастных. С прежним тренером Сергеем Обориным достигнуто соглашение «о досрочном расторжении контракта». «Клуб благодарит Сергея Григорьевича за совместную работу и желает успехов в дальнейшей футбольной карьере»— отметили в пресс-службе. Напомним, господин Оборин возглавил «Факел» в июне 2019 года менее чем за месяц до старта нового сезона ФНЛ, во время активного комплектования команды. К началу чемпионата состав клуба сменился практически полностью, было приглашено 19 игроков. «У нас очень ограниченное время, чтобы наиграть необходимые взаимосвязи, подготовиться в физическом плане»,— отмечал Сергей Оборин в клубном интервью. При этом новый гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе заявлял, что именно на тренере лежит ответственность за результат. За 17 туров чемпионата «Факел» девять раз проиграл, шесть раз сыграл вничью и дважды одержал победу. Сейчас клуб занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Кроме того, «Факел» дошел до 1/16 Кубка России. Комментировать ситуацию “Ъ-Черноземье” Сергей Оборин отказался.

Владимиру Бесчастных 45 лет. Он родился в Москве, стал воспитанником футбольной школы московского «Динамо». Играл за московский «Спартак» с 1992 по 1994 годы, а также в 2001–2002 годах. В его составе четырежды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка России. За рубежом играл за немецкий «Вердер» (1994–1996), испанский «Расинг» (1996–2000), турецкий «Фенербахче» (2002–2003) и казахстанскую «Астану» (2008). В России также выступал в составе краснодарской «Кубани» (2003–2004), московского «Динамо» (2004–2005), «Орла» (2005), «Химок» (2006–2007) и тверской «Волги» (2007). За сборную России провел 71 матч и забил 26 мячей, до 2014 года оставался ее лучшим бомбардиром. Тренерскую карьеру начал с молодежной команды «Спартака» в 2014 году, также входил в тренерские штабы армавирского «Торпедо» (2016) и «Тосно» (2016–2017). Последний клуб вместе с наставником Дмитрием Парфеновым вывел в Российскую премьер-лигу.

Владимир Бесчастных ранее был одним из разработчиков плана развития «Факела» до 2021 года, предполагающего формирование команды из «футболистов высокого класса», привлечение новых источников финансирования и организацию на базе клуба центра подготовки футболистов. Соавторами концепции стали бывший футболист Владимир Щербак и воронежский бизнесмен Николай Фомичев. По информации источников “Ъ-Черноземье” в спортивном сообществе региона, господа Щербак и Фомичев также могут войти в штаб Владимира Бесчастных. Один из собеседников “Ъ-Черноземье” отметил, что руководство клуба выбирало нового тренера из местных и приезжих специалистов. «В качестве воронежского была предложена кандидатура экс-тренера Павла Гусева, но предпочтение отдали бывшему спартаковцу Бесчастных,— пояснил собеседник “Ъ-Черноземье”.— Наверное, с ним удобней будет работать Роману Асхабадзе. Но если результаты команды к перерыву первенства не изменятся, очевидно, у руководства области вопросы появятся и к менеджменту ‘‘Факела’’». Отметим, что на перерыв чемпионат уходит 23 ноября, до него предстоит сыграть еще восемь туров.

Тренировавший команду в 2014–2018 годах Павел Гусев в беседе с “Ъ” сказал, что предложений вновь возглавить «Факел» ему не поступало. По оценке бывшего главного тренера, требовать высоких результатов по итогам нескольких месяцев работы с Сергея Оборина неправильно: «Состав сформировался неплохой, но игра команды налаживается годами».

Роман Асхабадзе не ответил на звонки “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков, Олег Мухин, Андрей Цветков