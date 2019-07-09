Клубы играют за прописку

В минувшие выходные стартовал чемпионат Футбольной национальной лиги (ФНЛ), в котором представлены воронежский «Факел» и курский «Авангард». Оба клуба начали с поражений, при этом «Авангард» во время подготовки к новому сезону лишь незначительно поменял состав, а «Факел» обновился практически полностью: новые главный тренер Сергей Оборин и гендиректор Роман Асхабадзе начали подбор игроков за несколько недель до старта первенства. Руководство клуба по итогам сезона рассчитывает минимум остаться в розыгрыше по спортивному принципу, а губернатор Александр Гусев во время встречи с командой взял под личный контроль вопрос зарплат футболистов. «Авангард» нацелился на зону стыковых матчей, позволяющую выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Ее новичок ФК «Тамбов» ставит себе задачу сохранить прописку в элитном дивизионе по итогам сезона. Ключевым для всех команд остается вопрос финансирования.

В первом туре РПЛ ее действующий чемпион санкт-петербургский «Зенит» встретится на своем поле 14 июля с новичком лиги – чемпионом ФНЛ «Тамбовом». Еще в конце прошлого сезона руководство тамбовского клуба заявляло, что для более-менее успешного существования в высшем дивизионе бюджет необходимо увеличить с 360 до минимум 500 млн руб. Для этого, в частности, велся поиск спонсоров. Как рассказал вчера “Ъ” спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков, бюджет не изменился, а новых крупных партнеров пока привлечь не удалось. «Поэтому селекционная кампания шла при ограниченных финансовых возможностях», – пояснил господин Худяков. В ее рамках удалось получить имеющих опыт выступления в премьер-лиге футболистов провалившегося в третий дивизион ФК «Анжи» - 34-летнего полузащитника Владислава Кулика и 26-летнего нападающего Ишхана Гелояна, уже выбывшего на долгое время из-за полученной на сборах травмы. «Наша главная задача на первый сезон – сохранить прописку в РПЛ», – отметил Павел Худяков. При этом как минимум до октября, по его словам, «Тамбов» будет проводить домашние матчи на «Мордовия Арене» в Саранске, так как на местном стадионе «Спартак» продолжается реконструкция.

Точечно усилился из-за небольшого бюджета и курский «Авангард». Главным приобретением команды стал приход нового главного тренера, Мурата Искакова, фактически выведшего «Тамбов» в РПЛ. Напомним, о финансовых проблемах клуба стало известно в январе, когда задолженность перед игроками составила около 200 млн руб. В ситуацию вмешался врио губернатора Роман Старовойт, при содействии которого был проведен аудит клуба, а «Металлоинвест» помог, по словам президента «Авангарда» Николая Волокитина, «серьезно закрыть бюджет». «Но это соглашение не является договором с генеральным спонсором, и его логотипа на футболках клуба не будет. Недавно приняли задачу быть в таблице минимум с пятого по десятое место, а по возможности и выше. Тут надо быть реалистами, об РПЛ нам думать не стоит, рано», – рассказывал господин Волокитин. На состоявшейся позже встрече с болельщиками президент заявил, что клуб рассчитывает попасть в первую четверку, что дает право на стыковые матчи за повышение в классе. Новый сезон ФНЛ, стартовавший на минувших выходных, «Авангард» начал с крупного домашнего поражения от волгоградского «Ротора» - 0:3.

Наибольшие изменения в межсезонье произошли в «Факеле», который снова остался в ФНЛ не по спортивному принципу, а из-за финансовых проблем других клубов. По завершении прошлого чемпионата на контракте в клубе оставался только один игрок, а свои посты также оставили главный тренер Сергей Булатов (накануне тренерский штаб покинул и бывший игрок, наставник «Факела» Александр Щеголев) и гендиректор Виталий Середин. Им на смену пришли известный по работе с пермским «Амкаром» Сергей Оборин и бывший топ-менеджер московского «Спартака» Роман Асхабадзе. Они и подбирали команду за две недели до старта чемпионата. При этом вместо базы в пригороде, в Тенистом, игроки теперь тренируются на воронежском стадионе «Чайка», а проживают в отеле Hilton. По словам господина Асхабадзе, минимальная задача «Факела» – «не вылететь по итогам сезона по спортивному принципу», а максимальная – «выигрывать в каждом матче». «Основной вопрос заключается в финансировании. Мы пока не говорим об увеличении бюджета, он останется на уровне прошлогоднего и является одним из самых маленьких в ФНЛ – примерно 220-230 млн руб.», – пояснил гендиректор. В первом матче сезона команда с минимальным счетом проиграла дома московскому «Торпедо». Как подчеркнул Роман Асхабадзе, основной спрос в клубе будет с Сергея Оборина: «Ответственность за результат лежит только на нем, такова участь любого главного тренера, и ключевые кадровые решения по футболистам принимать нужно исключительно ему».

Член совета по содействию в развитии «Факела», председатель воронежской облдумы Владимир Нетесов полагает, что для клуба сложились благоприятные условия, позволяющие показать успешный старт. «В следующем туре, 13 июля, “Факел” по предложению соперников – команды “Чайка” из Песчанокопского района Ростовской области – поменялся с ней кругами и проведет матч на домашнем стадионе. То есть воронежские футболисты сразу четыре первых игры в новом сезоне проведут при поддержке своих трибун. Это очень важно, такой календарь бывает крайне редко. Поэтому команда просто обязана брать очки», – пояснил господин Нетесов. Он предпочел не комментировать озвученные гендиректором ФК цели на сезон, отметив, что «пока еще рано».

Перед стартом ФНЛ с воронежской командой встретился губернатор Александр Гусев, прокомментировавший финансовый вопрос. «Наша задача – обеспечить клубу регулярное финансирование. К сожалению, в последние годы с этим были проблемы и, как следствие, часто менялся состав, у футболистов терялась мотивация. Вопрос исполнения обязательств перед игроками беру под личный контроль», – заявил глава области. Источники “Ъ” в футбольной сфере региона предпочли не делать «скорых выводов» по обновленному «Факелу». «Губернатор явно хочет поддержать команду, это приятно. Но, как кажется, он сделал очень рискованное заявление, фактически взяв на себя ответственность за финансирование перед игроками, – рассказал один из собеседников “Ъ”, пожелавший остаться не названным. – Не столько со спортивной, сколько с политической точки зрения это заявление могут ему припомнить. Ведь экономическая составляющая клуба зависит от многих факторов, в том числе и от его результатов (какому спонсору интересна команда-аутсайдер?), за которые отвечают гендиректор и главный тренер, а Александр Викторович взял все на себя».

Александр Прытков, Андрей Цветков