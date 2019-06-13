Главным тренером воронежского «Факела» назначен Сергей Оборин

Как и предполагал “Ъ-Черноземье”, 63-летний Сергей Оборин назначен главным тренером воронежского футбольного клуба «Факел». Ему предстоит решать проблему комплектования клуба: действующий контракт есть только с одним игроком. «Буду рассматривать абсолютно все возможные варианты, не упущу и молодежную команду клуба... Главная цель — создать боеспособный коллектив единомышленников, который будет иметь задачей-минимум не оказаться в зоне вылета, а задачей-максимум – побеждать в каждом матче»,— сказал господин Оборин после подписания контракта.

Сергей Оборин родился в 1956 году. Воспитанник спортивного клуба «Лысьва» (Пермский край). В чемпионатах и первенствах СССР и России провел 448 матчей. Мастер спорта СССР, обладатель Кубка РСФСР. В качестве тренера работал в пермском «Амкаре», самарских «Крыльях Советов», новосибирской «Сибири» (до 2008 года).

Подробнее о проблемах «Факела» — в материале “Ъ-Черноземье” «Роман Асхабадзе зажигает в Воронеже».

Олег Мухин