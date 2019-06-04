Вокруг «Факела» собираются искры

Воронежский футбольный клуб «Факел» может быть акционирован. Такой вариант предложен в стратегии развития ФК на 2019–2023 годы. Акционирование, как указано в документе, — перспективное направление повышения доходности «Факела», которое должно позволить увеличить реальную и рыночную капитализацию клуба. Впрочем, стратегия нынешнего руководства команды не единственная. Подобный документ, но до 2021 года подготовила группа авторов, одним из которых представлен известный футболист Владимир Бесчастных. Концепт также предполагает создание конкурентного клуба, но собеседники “Ъ-Черноземье“ в «Факеле» не нашли в нем указания на источники финансирования, кроме регионального бюджета.

“Ъ-Черноземье“ удалось ознакомиться с несколькими концепциями стратегии воронежского футбольного клуба «Факел». Первая, подготовленная нынешним руководством клуба, рассчитана на период до 2023 года. Она предусматривает три блока: целевой (определяет миссию клуба и ожидаемые результаты), аналитический (SWOT-анализ, выявляющий сильные и слабые стороны, а также угрозы и возможности) и функциональный (определяет организационные, спортивные и коммерческие составляющие, которые влияют на достижение стратегических параметров).

Миссия «Факела», согласно концепту, заключается в укреплении «авторитета Воронежской области как футбольного региона», стремлении к достижению высоких спортивных результатов и объединении разных поколений любителей этого вида спорта. Приоритетами в достижении миссии названы в том числе «внедрение технологий управления футбольными бизнес-процессами ведущих мировых и отечественных клубов», укрепление и расширение материально-технической базы, а также развитие детско-юношеского футбола. Последнее, как следует из концепции, предусматривает четыре степени подготовки спортсменов: обучение в муниципальных и региональных спортивных школах, вызов в сборные команды области, создание центра подготовки на базе «Факела» и игры в «молодежке» клуба.

Среди сильных сторон ФК авторы указали его бренд, лидерство в региональном сегменте игрового спорта, взаимодействие с областными властями, монопольное положение и профессиональную команду управления. Слабыми сторонами назвали нестабильные спортивные результаты, ограниченность собственных ресурсов, неблагоприятное финансовое наследие и отсутствие стабильного внешнего источника финансирования. Среди возможностей определены не только поддержка органов власти и высокие зрительские ожидания, но и «широкий спектр спонсорского пакета», увеличение инвестиционной привлекательности региона. Как следует из «выявленных угроз», помешать реализовать возможности может недостижение прогнозных экономических показателей и низкая спонсорская мотивированность.

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Решение проблем нехватки финансовых средств в концепции прописаны в функциональном блоке. Согласно документу источники доходов «Факела» делятся на привлеченные (спонсорские средства, бюджет региона, пожертвования) и собственные от продажи билетов, атрибутики, телеправ и игроков. Увеличить «маркетинговую капитализацию клуба» авторы предлагают за счет цифровых технологий, в том числе продвижения бренда через мессенджеры и «проведение хакатонов». Увеличение рыночной капитализации «Факела» возможно и за счет акционирования клуба. При этом среди возможных акционеров указаны не только облправительство и компании-инвесторы, но и болельщики клуба.

Свой план развития «Факела» до 2021 года представили известный футболист Владимир Бесчастных и его коллега Владимир Щербак (оба входили в тренерский штаб ленинградского ФК «Тосно», который сезон 2017/18 годов продержался в премьер-лиге, выиграл кубок страны, а затем прекратил свое существование). Еще один автор — воронежский бизнесмен Николай Бухлов. По данным «СПАРК-Интерфакс», до апреля 2018 года фамилия господина Бухлова была Фомичев. Он гендиректор местного ООО «Трансресурс» и владелец 50% ООО «Донская транспортная компания». План заявляет целью создание «конкурентного клуба» ФНЛ. Для этого, следует из документа, необходимо сформировать команду из «футболистов высокого класса», привлечь новые источники финансирования, а также организовать на базе клуба центр подготовки футболистов, который координировал бы работу государственных и частных школ. Акционирование в документе не указано.

По мнению источника “Ъ-Черноземье“ в клубе, альтернативный концепт развития «Факела» сложно принять за основу. «Во-первых, эти материалы содержат общие понятия об организации деятельности футбольных клубов без учета регионального компонента. Во-вторых, полностью отсутствует оригинальная финансовая часть, которая давала бы понимание возможности работы клуба без финансовой помощи со стороны властей», — пояснил собеседник “Ъ-Черноземье“.

Заместитель гендиректора «ТНС энерго» (компания долгое время является основным спонсором «Факела») — управляющий директор ПАО «ТНС энерго Воронеж» Евгений Севергин предпочел не комментировать концепции развития «Факела». Собеседники “Ъ-Черноземье“ в окружении господина Севергина заверили, что компания прервет сотрудничество с клубом, если «бренд окажется у варягов»: «Усилия Евгения Михайловича в последние годы были направлены как раз на обратное, чтобы "Факел" остался воронежским и в перспективе мог опираться на своих воспитанников».

Член совета по содействию в развитии клуба, спикер воронежской облдумы Владимир Нетесов не стал отрицать существование двух взглядов на развитие клуба, но предпочел их не комментировать. «Я не возглавляю совет и не имею полномочий, чтобы указывать на тот или иной путь развития клуба. Уверен, что руководитель региона как глава совета примет единственно верное решение, которое поспособствует развитию воронежского футбола», — пояснил господин Нетесов.

По данным “Ъ-Черноземье“, перспективы развития «Факела» могут быть определены по итогам заседания наблюдательного совета клуба в ближайшие дни. При этом известно, что команде ищут нового главного тренера. Нынешний наставник Сергей Булатов после окончания сезона не смог сохранить клуб в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) по спортивному принципу — «Факел» оказался в зоне вылета. Остаться в ФНЛ команда сможет лишь при отказе от участия в первенстве других клубов и при соответствующем решении учредителей.

Александр Прытков, Андрей Цветков