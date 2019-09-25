Воронежский «Факел» вылетел из Кубка России

Принимавший дома команду высшего дивизиона «Арсенал» из Тулы воронежский «Факел» проиграл в матче 1/16 Кубка России 1:2. Счет открыл защитник гостей Виктор Альварес, на 26-й минуте оказавшийся без опеки у левого угла штрафной и пробивший в дальнюю «девятку». На 44-й минуте «Факел» отыгрался благодаря точному удару под перекладину полузащитника Владислава Мастерного после розыгрыша углового. За пять минут до конца матча хавбек воронежцев Роман Косянчук заработал вторую желтую карточку и был удален.

«Арсенал» активизировал атаки, стремясь воспользоваться большинством и завершить матч, не переводя игру в дополнительные таймы, и уже в компенсированное время защитник Максим Беляев после навеса Роберта Бауэра на линии вратарской ударом головой вывел туляков вперед. Отыграться в оставшиеся две минуты «Факел» не сумел. Следующий матч клуб проведет в гостях в рамках чемпионата Футбольной национальной лиги 30 сентября с «Краснодаром-2».

Александр Прытков