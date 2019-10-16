ЛУКОЙЛ станет платить акционерам больше

ЛУКОЙЛ объявил об изменении дивидендной политики: теперь компания будет возвращать акционерам 100% денежного потока, скорректированного на капзатраты, выплаты процентов, траты на обратный выкуп акций и обязательства по аренде. Дивиденды будут выплачиваться дважды в год. В нынешних условиях, когда инвестпрограмма компании сокращается, новый подход должен привести к росту дивидендов. Акции ЛУКОЙЛа дорожают на Московской бирже на 2%.

ЛУКОЙЛ сообщил о пересмотре дивидендной политики. До сих пор компания платила дивиденды дважды в год (по итогам девяти месяцев и всего года) в размере не менее 25% чистой прибыли по МСФО, хотя в последние годы этот уровень, как правило, был выше (в 2018 году ЛУКОЙЛ заплатил 30% чистой прибыли). Теперь компания также будет платить дивиденды дважды в год, но по итогам 6 и 12 месяцев соответственно.

Ключевое отличие: уровень дивидендов будет привязан к размеру скорректированного денежного потока, который будет рассчитываться как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде и расходов на обратный выкуп акций. ЛУКОЙЛ намерен отдавать акционерам 100% получившегося результата.

По оценке “Ъ”, за первое полугодие скорректированный денежный поток составил около 133 млрд руб., или около 40% от чистой прибыли по МСФО за период.

Таким образом, в нынешних условиях выплаты по новым правилам, видимо, будут выше, чем в рамках прежней дивидендной политики, хотя критическим показателем будет размер инвестпрограммы. В ЛУКОЙЛе уже заявили, что не намерены сокращать ее, хотя в последние годы именно это и происходило.

Также компания сообщила о размере промежуточных дивидендов за девять месяцев: они составят 192 руб. на акцию, или 133 млрд руб., что соответствует 100% скорректированного денежного потока, сообщили в ЛУКОЙЛе. Отчетность за этот период компания пока не публиковала. Дивиденды за 9 месяцев рассчитываются на базе отчетности за полугодие.

ЛУКОЙЛ также намерен сделать публичную оферту на выкуп 25 млн своих акций с целью погашения акций, принадлежащих сейчас дочернему обществу — компании LUKOIL Securities Limited, которая приобретала бумаги в ходе проведенного buyback на $3 млрд. Цена выкупа в ходе публичной оферты установлена на уровне 5,3 тыс. руб. за бумагу. Тем временем акции ЛУКОЙЛа на Московской бирже растут почти на 2% к 14:30 мск и превысили 5,7 тыс. руб.

Отдел бизнеса