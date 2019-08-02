ЛУКОЙЛ отстоял тариф на Варандее

ЛУКОЙЛ смог добиться в суде отмены решения ФАС, обвинявшей структуру компании «Варандейский терминал» в завышении цен на перевалку. Стоимость не устраивала «Роснефть», так как через Варандей поставляется нефть с месторождения Требса и Титова, которое разрабатывает СП подконтрольной ей «Башнефти» и ЛУКОЙЛа. Регулятор собирается обжаловать решение.

Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение ФАС о том, что компания «Варандейский терминал» (входит в ЛУКОЙЛ) завышала цену перевалки нефти. Регулятор обвинил структуру ЛУКОЙЛа в нарушении закона о защите конкуренции. ФАС считает, что компания злоупотребляла доминирующим положением и установила монопольно высокую, экономически не обоснованную цену перевалки нефти. В связи с этим 27 марта 2019 года ведомство выдало Варандею предписание об устранении нарушений, которое ЛУКОЙЛ обжаловал в суде. Представитель ФАС сообщил «РИА Новости», что регулятор будет обжаловать решение. В компаниях на запросы “Ъ” пока не ответили.

На слишком высокие цены «Варандейского терминала» в ФАС пожаловались структура «Роснефти» «Башнефть» и «Башнефть-Полюс» (СП «Башнефти» — 74,9% и ЛУКОЙЛа — 25,1%), которая разрабатывает месторождения имени Требса и Титова в Ненецком АО.

Добытая там нефть через варандейский терминал отгружается на суда «Совкомфлота» и идет на экспорт по Северному морскому пути. По данным ЦДУ ТЭК, «Башнефть-Полюс» в 2018 году добыла 1,1 млн тонн нефти.

В «Роснефти» “Ъ” сообщили, что компания не согласна с вынесенным судом решением. «После изготовления судебного акта в полном объёме будет проведен его анализ и подана апелляционная жалоба в установленном законом порядке»,— отметили там.

Спор «Роснефти» и ЛУКОЙЛа по цене перевалки через Варандей развернулся вскоре после того, как госкомпания стала акционером «Башнефти» в 2016 году. В ЛУКОЙЛе поясняли, что тариф зависит от объемов прокачки, которые должны были существенно вырасти к 2019 году — до максимального уровня 4 млн тонн. Но этого не случилось из-за отказа «Роснефти» инвестировать в проект необходимые для этого средства. До конца 2019 года «Башнефть-Полюс» должна утвердить в ЦКР новый проектный документ полномасштабной разработки месторождений Требса и Титова в НАО, где будут установлены целевые уровни добычи углеводородов на проекте. Сейчас разработка ведется в режиме опытно-промышленной эксплуатации.

Ольга Мордюшенко