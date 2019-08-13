ЛУКОЙЛ растет за счет Узбекистана

ЛУКОЙЛ продолжает наращивать производство углеводородов за счет увеличения добычи газа в Узбекистане. В первом полугодии добыча газа увеличилась на 8%, несмотря на ощутимое падение зарубежных показателей во втором квартале. Добыча нефти выросла на 1,3%, до 43,4 млн тонн.

ЛУКОЙЛ в первом полугодии 2019 года нарастил добычу нефти на 1,27%, до 43,37 млн тонн (включая производство на Западной Курне-2 в Ираке). Добыча углеводородов в январе—июне в среднем увеличилась без учета Ирака на 2,8% — до 2,35 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В компании объясняют рост добычи развитием газовых проектов в Узбекистане, а также увеличением добычи нефти в России.

Добычу газа ЛУКОЙЛ нарастил на 8%, до 17,4 млрд кубометров, из которых 7 млрд кубометров пришлось на Узбекистан. В этой стране добыча увеличилась на 18% благодаря запуску в апреле 2018 года второй очереди газоперерабатывающего комплекса на проекте «Кандым». В ЛУКОЙЛе рассчитывают в 2020 году выйти на проектную добычу в Узбекистане в 17–18 млрд кубометров газа.

При этом во втором квартале ЛУКОЙЛ отразил существенный провал добычи газа за рубежом (на 14%, до 3,927 млрд куб.) по сравнению с первым кварталом. В компании это объясняют сезонностью, а также плановым ремонтом на Кандымском ГПК и ограничением по техническим причинам приема газа проекта «Гиссар» со стороны Шуртанского ГХК (АО «Узбекнефтегаз»). Производство газа в России снизилось в первом полугодии на 1,1% — до 8,86 млрд кубометров.

Ольга Мордюшенко