ЛУКОЙЛ вернет еще $3 млрд акционерам

ЛУКОЙЛ продлил программу обратного выкупа своих акций до конца 2022 года, ее объем составит $3 млрд. Прежняя аналогичная программа buyback завершилась в конце августа. Акции ЛУКОЙЛа на фоне продления программы обратного выкупа растут более чем на 3,5%.
Крупнейшая российская частная нефтяная компания ЛУКОЙЛ продолжит возвращать деньги акционерам в форме buyback. Компания сообщила о продлении программы обратного выкупа до 30 декабря 2022 года, объем программы будет прежним — $3 млрд. В рамках предыдущего выкупа, стартовавшего в прошлом году, ЛУКОЙЛ приобрел с рынка 4,96% своих бумаг и погасил большую их часть, в результате чего общее число акций в обращении сократилось до 715 млн штук.
На этих новостях бумаги ЛУКОЙЛа на Московской бирже в начале торгов дорожали более чем на 5%, к 14:00 они торгуются с ростом в 3,55%, на уровне 5,578 тыс. руб. за акцию.
ЛУКОЙЛ в последние два года все больше прибегает к возврату денег акционерам через buyback и высокие дивиденды, а также сократил чистый долг до минимальных значений. Это во многом связано с тем, что у компании нет новых крупных проектов для развития.
ЛУКОЙЛ продолжает наращивать производство углеводородов за счет увеличения добычи газа в Узбекистане. В первом полугодии добыча газа увеличилась на 8%, несмотря на ощутимое падение зарубежных показателей во втором квартале. Добыча нефти выросла на 1,3%, до 43,4 млн тонн.
просмотров: 139359
просмотров: 97699
просмотров: 85814
просмотров: 81144
просмотров: 77982