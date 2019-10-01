ЛУКОЙЛ вернет еще $3 млрд акционерам

ЛУКОЙЛ продлил программу обратного выкупа своих акций до конца 2022 года, ее объем составит $3 млрд. Прежняя аналогичная программа buyback завершилась в конце августа. Акции ЛУКОЙЛа на фоне продления программы обратного выкупа растут более чем на 3,5%.

Крупнейшая российская частная нефтяная компания ЛУКОЙЛ продолжит возвращать деньги акционерам в форме buyback. Компания сообщила о продлении программы обратного выкупа до 30 декабря 2022 года, объем программы будет прежним — $3 млрд. В рамках предыдущего выкупа, стартовавшего в прошлом году, ЛУКОЙЛ приобрел с рынка 4,96% своих бумаг и погасил большую их часть, в результате чего общее число акций в обращении сократилось до 715 млн штук.

По оценке ЛУКОЙЛа, исходя из цены закрытия торгов 30 сентября в $82,74 за бумагу, в рамках нового этапа buyback компания может выкупить 36,3 млн акций, или 5,1% уставного капитала.

На этих новостях бумаги ЛУКОЙЛа на Московской бирже в начале торгов дорожали более чем на 5%, к 14:00 они торгуются с ростом в 3,55%, на уровне 5,578 тыс. руб. за акцию.

ЛУКОЙЛ в последние два года все больше прибегает к возврату денег акционерам через buyback и высокие дивиденды, а также сократил чистый долг до минимальных значений. Это во многом связано с тем, что у компании нет новых крупных проектов для развития.

Отдел бизнеса