Допинговым несоответствиям нашли объяснения

Тысячи подделанных допинг-проб ради защиты репутации чиновников — глава РУСАДА рассказал о подмене данных Московской антидопинговой лаборатории. Это произошло незадолго до того, как допинг-пробы российских атлетов передали экспертам Всемирного антидопингового агентства, заявил “Ъ FM” Юрий Ганус. Впрочем, некоторые эксперты говорят, что к его словам не стоит относиться серьезно. Подробности у Владислава Викторова.

Подозрения в подмене данных Московской антидопинговой лаборатории у Всемирного антидопингового агентства возникли в середине сентября. Из-за этого WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА своему кодексу, а на то, чтобы объясниться, российской стороне дали три недели.

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус — в интервью “Ъ FM” Читать далее

Данные из Московской лаборатории отправили в январе, и, как заявил “Ъ FM” глава РУСАДА Юрий Ганус, всего за несколько дней до этого тысячи допинг-проб подменили. И, по его словам, без вмешательства неких могущественных сил сделать это было невозможно: «Все материалы находятся в рамках уголовных дел и контролируются Следственным комитетом Российской Федерации.

Никто не имел никакой возможности прикоснуться ко всем этим материалам.

Теперь представьте себе, что это должны были быть за силы, какими властными полномочиями они наделены, чтобы пойти в лабораторию и вносить изменения. Что это должны были быть за спортсмены».

В беседе с “Ъ FM” Юрий Ганус назвал это «заговором против российского спорта», ведь из-за этой ситуации без летней Олимпиады в Токио могут остаться «чистые» спортсмены.

Проблему с допингом в российском спорте два года назад признал и Владимир Путин. Тогда он назвал эту ситуацию «неприемлемой» и потребовал прислушаться к заявлениям WADA. Впрочем, до этого момента власти вообще не воспринимали всерьез тему допинга, говорит бывший президент Союза биатлонистов России, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Сам он считает заявление главы РУСАДА правдивым: «Я еще 11 лет назад с трибун Олимпийского комитета и Министерства спорта предупреждал о том, что настанет час, когда мы опозоримся на весь мир с допингом. Многие похихикали.

Нас предупреждали, но мы все равно повторяем, тому хороший пример — биатлон.

Нас отовсюду повыгоняли. И все это делается бесконтрольно наверху. По моей просьбе президенту России доложили, что у нас 2340 допинговых скандалов. И тогда он первый раз из Красноярска подтвердил, что есть большие проблемы с допингом».

Другие спортсмены отказались комментировать “Ъ FM” заявление главы РУСАДА. Впрочем, управляющий партнер юридической группы «Клевер Консалт» Артем Пацев отмечает, что слова Юрия Гануса не стоит воспринимать слишком серьезно. Во-первых, он не имел никакого отношения к процедуре передачи базы данных, а во-вторых, цифры, о которых говорит Ганус, слишком уж неправдоподобны. Да и причины этого поступка тоже до конца непонятны: «Когда речь идет о неких тысячах проб в интересах спортсменов, которые занимают сейчас какие-то государственные должности, мне, честно говоря, сложно представить, что это за спортсмены. Мне не очень понятно, как господин Ганус, достаточно опытный юрист, мог сказать о каких-то фактах, к которым он, при всем уважении, не имеет отношения, о чем, кстати, он сам перед передачей баз данных в московскую лабораторию много выступал в прессе. Он сетовал на то, что его как руководителя РУСАДА вообще не пускают к этому процессу.

Возможно, он подготавливает почву, чтобы оправдать каким-то образом возможные лишения статуса соответствия РУСАДА».

Что до грядущей летней Олимпиады в Токио, то решать допускать на нее российских атлетов или нет будет Международный олимпийский комитет. Многое будет зависеть и от того, признает ли WADA российское агентство в очередной раз несоответствующим международному антидопинговому кодексу. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято до конца октября. На прошлой неделе министр спорта Павел Колобков рассказал, что Россия предоставила WADA объяснения по поводу подозрений в манипуляции данными Московской антидопинговой лаборатории.