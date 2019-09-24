«Лучшего сдерживания России и придумать сложно»

«Ситуация очень серьезная» — так глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал перспективу нового допингового скандала. Накануне Всемирное антидопинговое агентство объявило, что снова подозревает Россию в манипуляциях с допинг-пробами. Москве дано три недели для официальных объяснений. Если они не устроят WADA, есть риск, что Россию отстранят от Олимпиады в Токио 2020 года. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает это попыткой потрепать нервы российской власти.

10 января 2019 года трое экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) официально получили допуск к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Это являлось главным условием восстановления российского участия в международных спортивных состязаниях. Таким образом удалось достичь компромисса после череды допинговых скандалов и серьезных санкций против российского спорта. И вот соответствующие материалы переданы в распоряжение экспертов WADA. После этого приходили сообщения, что на основании полученных сведений открыты расследования против 43 российских представителей. Плюс к этому рассматривается около 300 подозрительных случаев в части применения допинга. В итоге Международный олимпийский комитет сообщил, что Россия понесла наказания за допинговые скандалы, однако пришло время эту страницу перевернуть. Москва получила официальное приглашение на Олимпиаду в Токио.

Это означало бы наше полноценное возвращение в мировой спорт.

Но не тут-то было. По истечении почти девяти месяцев после получения сведений WADA заявил, что российские данные не совсем достоверны. У них, оказывается, был свой информатор, который скопировал в свое время базу данных и теперь сообщил, что Москва кое-что утаила. Данные разнятся. Как предполагают западные СМИ, пропала информация о положительных допинг-пробах ряда российских спортсменов.

Властям даны три недели для объяснений. Если они не устроят борцов с допингом, Токио для нас окажется под вопросом.





МОК официально заявил, что в вопросе допуска к Играм он намерен следовать правилам Всемирного антидопингового агентства. А эти правила таковы: есть допинг — нет Олимпиады. Российская позиция известна.

Главным информатором WADA долгое время был Григорий Родченков. Сейчас он живет в США. Говорили, что он даже сделал пластическую операцию, опасаясь мести. Владимир Путин называл его «придурком». Здесь, понятно, имеется в виду, что к России относятся предвзято. На самом деле, это чистой воды политика. Взяли просто первого попавшегося, который и отношения к проблеме толком не имел. Однако его показания пришлись ко двору — лишь бы скомпрометировать великую спортивную державу. Это часть борьбы против России, которая в спорте всех побивает — так принято считать. При этом Москва все-таки признала наличие нарушений. Правда, с оговоркой, что все в мире так делают, но именно нас изучают под микроскопом.

Тем не менее, вроде бы все перевернули страницу, выдохнули — но вот опять. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выступил со специальным заявлением. Его суть в том, что ситуация очень серьезная.

Три недели — очень короткий срок. Что предлагают России: либо доказательно опровергнуть претензии, либо признать нарушения и наказать виновных. А что это за нарушения такие, если их якобы скрыли? Здесь такое может выйти наружу. Мы же пока не знаем, что там накопал их информатор. Хотя, конечно, лучшего сдерживания России и придумать сложно.

Лишение Олимпиады — серьезный удар по престижу власти. Спорт же по-прежнему наше все.





Заговор, политика — да, может быть. Без нее некуда. Глобальное противостояние никто не отменял. Но поводов не надо давать. Так что пришла серьезная проблема откуда не ждали. Вернее, уже не ждали.

Скорее всего, это лишь тест на прочность. Но потрепать нервы, как говорится, сам Бог велел. Нельзя же так просто взять и допустить в Токио. Тем более, тема очень вкусная с точки зрения медиараскрутки.