РУСАДА опять лишают статуса

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало процедуру лишения статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Причиной стали обнаруженные «несоответствия» в переданной в WADA базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Российской стороне, которой, как казалось совсем недавно, уже удалось преодолеть допинговый кризис, нанесший огромный ущерб отечественному спорту, дано три недели для их объяснения. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что перспективы участия российской команды на Олимпийских играх 2020 года в Токио могут оказаться под угрозой.

Исполком Всемирного антидопингового агентства объявил о запуске процедуры лишения так называемого «соответствия» — то есть фактически полноценного статуса — Российского антидопингового агентства. Он принял такое решение после того, как выслушал доклад, подготовленный комитетом по соответствию структуры. В нем говорилось об обнаруженных в базе данных Московской антидопинговой лаборатории «несоответствиях».

Изъятие базы данных Московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год было одним из главных условий, поставленных WADA для реализации процесса восстановления статуса Российского антидопингового агентства.

РУСАДА было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и регламенту головной антидопинговой структуры в конце 2015 года. С санкций в его отношении, по сути, начался допинговый кризис, который нанес отечественному спорту колоссальный ущерб: Россия не смогла провести ряд международных турниров, а на двух подряд Олимпиадах — летней в Рио-де-Жанейро в 2016 году и зимней в Пхёнчхане в 2018-м — не смогла выступить в оптимальном составе (на корейской — еще и под национальным флагом) и недобрала медалей. Передача же данных, необходимая для подтверждения принятого еще раньше WADA решения о восстановлении РУСАДА, приравнивалась к окончанию кризиса.

После того как она состоялась, база уже фигурировала в довольно громких сообщениях, имеющих отношение к российскому спорту. Впервые WADA прокомментировало предварительные результаты ее изучения в начале июля. Отчитываясь о них, агентство сообщило, что отобрало 578 «подозрительных» допинг-проб, принадлежащих 298 российским спортсменам. На тот момент была проведена работа по исследованию только 150 образцов, относящихся к 43 спортсменам. Данные, как следовало из сообщения, были переданы соответствующим международным спортивным федерациям. В их компетенцию и входило принятие решения о наличии или отсутствии в действиях подозреваемых признаков нарушения антидопинговых правил. Скольким именно федерациям были направлены данные, WADA не уточняло. Но по крайней мере две из них уже известны. Именно на основании анализа базы данных московской антидопинговой лаборатории санкциям в виде отстранения от участия в соревнованиях подверглись два биатлониста и 12 тяжелоатлетов.

О каких конкретно «несоответствиях» в базе данных идет речь, исполком WADA не сообщил.

В заявлении министра спорта РФ Павла Колобкова говорится о том, что, по данным ведомства, база, «переданная в WADA осведомителем, несколько отличается от той, копию которой эксперты WADA забрали в Москве в 2019 году».

Российской стороне дано три недели, чтобы предоставить ответы на вопросы, связанные с базой данных. Какие санкции ей грозят в том случае, если эти ответы не удовлетворят WADA, антидопинговое ведомство не пояснило. Но ранее различные источники утверждали, что новый скандал может угрожать России даже пропуском ближайшей Олимпиады: она состоится в Токио летом 2020 года.«Судя по тому, что на основании доклада комитета по соответствию WADA уже инициировал рассмотрение вопроса о статусе РУСАДА по ускоренной процедуре, ситуация очень серьезная»,— заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он также подтвердил, что перспективы участия российской команды на Олимпийских играх 2020 года в Токио могут оказаться под угрозой, если ответственным организациям не удастся опровергнуть подозрения в манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

«WADA не является визави Кремля, поэтому, естественно, Кремль не связывается с WADA. Это вопрос, который касается наших спортивных властей, и именно там и будет готовиться ответ»,— сказа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, призвав подождать окончательного решения.

Арнольд Кабанов