Каталонцы вступились за своих политиков

Тысячи активистов вышли на улицы Испании в знак протеста против приговора каталонским сепаратистам. Выступления начались накануне в центре Барселоны и переросли в массовую акцию в районе аэропорта Эль-Прат. Полиция применила дубинки и резиновые пули, несколько десятков человек пострадало. Более ста рейсов были задержаны. Кроме этого, протестующие заблокировали четыре главные магистрали столицы Каталонии, а также остановили движение поездов через Жирону. Часть активистов выехала в Мадрид и попыталась заблокировать подъезды к аэропорту Барахас.

Заблокированными в аэропорту Барселоны оказались и россияне, рассказала собственный корреспондент “Ъ FM” в Испании Дарья Гаврилова: «Протесты вышли даже за пределы Каталонии и были также в регионе Валенсия. Самым драматическим событием стала блокировка бастующими барселонского аэропорта Эль-Прат. Все люди, которые приезжали или прилетали в аэропорт после трех часов дня, оказались заблокированы внутри без возможности выбраться. Ближе к ночи у людей, запертых в аэропорту, началась паника — у некоторых были панические атаки. Каталонская пресса, разумеется, обещает протесты до победного конца. Как минимум протестующие требуют изменить приговоры политикам, как максимум — цель всегда остается одной и той же — это независимая Каталония. Существуют, конечно же, каталонские СМИ, которые сохраняют нейтральную позицию, но и они пишут о том, что участники протестов будут добиваться изменения приговора политикам, причастным к организации референдума о независимости.

Более происпанская пресса, безусловно, это оценивает совсем по-другому, а именно как нарушение общественного правопорядка. Они, естественно, сообщают о том, что ситуация будет нормализована как можно раньше, и полиция уже останавливает происходящее. В прошлые разы в момент накала событий каталонцы бастовали по несколько дней, и, например, в 2017 году, когда студенты захватили здание университета в Барселоне, они его удерживали три дня».

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В понедельник Верховный суд Испании приговорил девять политиков, организовавших референдум о независимости Каталонии в 2017 году, к тюремному заключению, сроком от девяти до тринадцати лет. Кроме того, суд выдал ордер на арест бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Его обвиняют в мятеже и растрате государственных средств.

Сам Пучдемон сейчас живет в Брюсселе — он приехал туда год назад, опасаясь уголовного преследования со стороны испанских властей.

И, скорее всего, даже после ордера на арест Бельгия его не выдаст, говорит научный сотрудник Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории РАН Георгий Филатов: «Арест Пучдемона — это ход, чтобы показать жесткость мадридского правительства. Скорее всего, дело будет рассматриваться в бельгийских судах и будет очень долго тянуться, а дальше все будет зависеть от ситуации в бельгийской политике — как они к этому отнесутся. В Испании даже социалисты, несмотря на то, что придерживаются более мягкой позиции по отношению к каталонской ситуации, готовы идти на какие-то переговоры и показывают, что никакого сепаратизма они не допустят.

Глава правительства заявлял, что если будет что-то подобное, то 155 статью снова введут, то есть ограничат самостоятельность Каталонии.

Но могут быть найдены какие-то новые договоренности, может, этих руководителей выпустят, но для этого должно многое измениться. Должны измениться власти в центре Испании, в которой сейчас нет настоящего правительства – его так и не смогли сформировать после предыдущих выборов. И в Каталонии должно что-то измениться, должны проиграть нынешние ярые сепаратисты, которых сменят люди, действующие более конструктивно, потому что на данный момент в Каталонии у власти остаются те же самые партии, руководителей которых сейчас осудили».

Верховный суд Испании уже второй раз выписывает ордер на арест Карлеса Пучдемона. После первого бывшего главу Каталонии задержали в Германии, но пообещали выдать Мадриду только, если его не будут судить по обвинению в подстрекательстве к бунту. Верховный суд Испании на такие условия не согласился.