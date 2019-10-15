Счетная палата рассчиталась с бюджетом

Бюджетный комитет Госдумы приступил к рассмотрению проекта закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы. В представленном к заседанию заключении Счетной палаты на законопроект госаудиторы усомнились в реалистичности достижения заявленного экономического роста, досчитали Минфину не учтенные им доходы (поставив при этом под сомнение обоснованность его надежд на получение других видов поступлений), а также посетовали на невозможность полноценного отслеживания хода исполнения национальных проектов и увидели риски недостижения части показателей по большинству госпрограмм.

В представленном в понедельник Госдуме заключении на 279 страницах (не считая приложений) Счетная палата прежде всего усомнилась в реалистичности ожидаемых темпов роста российской экономики. Напомним, правительство ждет в 2020 году прироста ВВП на скромные 1,7%, а уже в 2021–2022 годах надеется на «прыжок» сразу до 3,1% и 3,2% соответственно. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, представляя в понедельник заключение СП на заседании бюджетного комитета Госдумы, назвал такой скачок «малообъяснимым»: «Мы считаем, что такого роста не будет».

Поясним, заложенное в бюджет ускорение основано на ожидании всплеска инвестиций с 2% в 2019 году до 5% в 2020-м.

Но пока такой прогноз выглядит недостижимым — по итогам первой половины 2019 года инвестиции приросли лишь на 1,6%.

При этом меры по улучшению инвестклимата, которые должны простимулировать необходимые для рывка частные инвестиции, СП кажутся недостаточными, поэтому госаудиторы полагают, что рост экономики в 2020 году не превысит 1,5%, а в 2021 году — 2%. «Это наш потолок в условиях нынешних институциональных мер качества государственного управления, и он пока не будет, скорее всего, превышен»,— сказал глава СП.

По поводу доходной части бюджета опасения Счетной палаты разнообразны. С одной стороны, она предупреждает о рисках недополучения за три года 714 млрд руб. (из них 145,5 млрд руб. в 2020 году). Недобор может случиться из-за того, что в прогнозе поступлений не учтена снижающая их сентябрьская правка Налогового кодекса (в частности, по акцизам на табак и прямогонный бензин). Кроме того, аудиторы опасаются, что госкомпании при выплате дивидендов бюджету будут не так щедры, как на это надеется Минфин,— в частности, в 2020 году государство может недосчитаться 66,9 млрд руб. Одновременно госаудиторы уже по другим причинам упрекают Минфин в недооценке доходов при планировании бюджета: денег, по их мнению, за три года может быть на 361,8 млрд руб. больше (в 2020-м — на 79,2 млрд руб., 35,3 млрд руб. из этой суммы — НДС).

По части расходов Счетная палата отметила увеличение доли нацпроектов и комплексного плана развития инфраструктуры в общем объеме трат: в 2020 году — до 10,2%, в 2021-м — до 10,7%, в 2022 году — до 12,4%. При этом госаудиторы посетовали на то, что отслеживать ход выполнения нацпроектов они пока не могут: большинство целевых показателей вычисляются с годовой периодичностью и 90% ожидаемых результатов будут известны лишь в четвертом квартале соответствующего года. Единственным инструментом мониторинга реализации нацпроектов сейчас является отслеживание объема освоенных бюджетных средств.

По части госпрограмм палата видит риски недостижения показателей по большинству из них.

В 2020 году по 15 госпрограммам есть риски недостижения до 10% показателей, по семи госпрограммам — от 10% до 20%, по пяти — от 20% до 30%, по девяти — более 30%. Похожая ситуация прогнозируется и для 2021–2022 годов. Всего в следующем году существуют риски недостижения значений 280 показателей, или 19% их общего объема, оценили в СП.

Традиционно у госаудиторов нашлись вопросы к внесению бюджетных средств в уставные капиталы акционерных обществ (в 2020 году 102,9 млрд руб. предназначены 41 АО). СП не нашла в бюджетном пакете информации о целях докапитализации «Банк ДОМ.РФ», нет ее и в ГИС «Электронный бюджет» — в связи с чем взнос в уставный капитал этого АО на 2020 год в сумме 2,8 млрд руб. Счетная палата навала «необоснованным». Увидели госаудиторы и риск неосвоения бюджетных средств, выделяемых на пополнение капитала «РусГидро».

Вадим Вислогузов