Послания президента вписали в бюджет

Послания президента Федеральному собранию в ближайшие три года обойдутся бюджету РФ в дополнительные 217,5 млн руб., следует из пояснительной записки к бюджету РФ на 2020–2022 годы. Источники “Ъ” утверждают, что это связано с изменением формата оглашения послания: дополнительные средства идут на аренду и обустройство помещения, установку мультимедийного оборудования и создание видеороликов.

На послания Федеральному собранию в 2020–2022 годах будет дополнительно выделено по 72,5 млн руб., это следует из текста пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2020–2022 годах, которая есть в распоряжении “Ъ”. В разделе, посвященном бюджетным расходам по направлению «Президент РФ и его администрация», отмечается необходимость выделения дополнительных 72,5 млн руб. на «совместное заседание палат Федерального Собрания для заслушивания послания президента в 2020–2022 годах». В пояснительной записке к предыдущему бюджету о расходах на послание ничего не говорилось. В самом бюджете также не приводится точных затрат на мероприятие.

В разговоре с “Ъ” источник в Кремле заявил, что необходимость дополнительных расходов связана с изменением формата послания.

Напомним, послание традиционно зачитывалось в Георгиевском зале Кремля в конце года, но все изменилось накануне президентских выборов: в 2017 году в Кремле объявили, что послание переносится на 2018-й. Конституция предусматривает обязанность президента обращаться к парламенту с ежегодными посланиями, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил тогда, что мероприятие не обязательно должно проходить до «географического завершения года». В итоге мероприятие прошло 1 марта, за 17 дней до президентских выборов. Формально это не было частью избирательной кампании, но ответственные за проведение процедуры изменили ее формат, сделав более публичной и масштабной. Послание зачитывалось не в Кремле, а в ЦВЗ «Манеж», помимо сенаторов и депутатов на него были приглашены губернаторы, общественники и эксперты. Президент впервые использовал инфографику на больших мультимедийных экранах, с помощью которых, в частности, показали новые модели вооружений, что вызвало резкую реакцию мировой общественности. В нынешнем году послание в Кремль также не вернули: в феврале 2019-го господин Путин обратился к Федеральному собранию в Гостином Дворе, с посланием, фактически, за 2018-й. Последние два послания могли не учитываться в бюджете, поскольку решение об изменении их формата принималось раньше, чем бюджет. Это подтвердил еще один собеседник “Ъ” в администрации президента. По его словам, сумма, указанная в пояснительной записке бюджета, примерно соответствует затратам на послание в 2018 и 2019 годах.

Источники “Ъ” в качестве обоснования новых трат называет аренду, обустройство площадей, мультимедийное оборудование и видеоролики. В пресс-службе управления делами президента “Ъ” в ответ на официальный запрос заявили, что вся информация относительности деятельности президента РФ комментируется пресс-службой президента.

В специализирующейся на исследованиях рынка недвижимости международной компании Knight Frank заявили “Ъ”, что правительственные структуры платят за аренду помещений на общих основаниях. Стоимость одного дня аренды Гостиного Двора, по оценке экспертов, колеблется в диапазоне 1,5–2 млн руб. В Манеже аренда выставочного пространства в расчете за 1 кв. м в день будет стоить 250–300 руб., в Гостином Дворе — 300–600 руб. в день. На сайте компании «Шатер» предлагается аренда выставочных помещений Гостиного Двора общей площадью 13 тыс. кв. м. По ставкам, указанным Knight Frank, это составит примерно 4–7,8 млн руб.

На сайте управления делами президента можно найти информацию о закупках для подготовки пресс-конференции президента РФ. Для этого мероприятия также арендуется стороннее помещение — Центр международной торговли. Услуги по изготовлению и установке декораций, а также техническому оборудованию места проведения пресс-конференции в 2018 году обошлись управделами в 41,9 млн руб., услуги, связанные с арендой помещений и их оборудования для подготовки и проведения мероприятия,— в 16,2 млн руб.

Заложенные в новый бюджет деньги говорят о том, что и в будущие годы послание президента будет проходить в новом формате. Политолог Александр Пожалов предполагает, что в следующем послании Владимир Путин, скорее всего, подведет итоги первого полноценного года реализации нацпроектов, что потребует привлечения внимания: «Власти важно будет наглядно продемонстрировать реальные достижения по нацпроектам, которые пока больше воспринимаются как плохо понятная бюрократическая надстройка,— говорит господин Пожалов.— Было бы логично сопроводить послание в этой части наглядными презентациями и позитивными сюжетами из регионов. Кроме того, к выборам в Госдуму 2021 года власть будет заинтересована выводить на общественно-политическое поле новые лица и новых лидеров общественного мнения. Президентские программные мероприятия, включая послание, могут быть использованы для этих целей».

Андрей Винокуров, Ангелина Галанина, Елена Рожкова, Елизавета Макарова