Трехпроцентный рост и крепкий рубль

В распоряжении “Ъ” оказались доработанные Минфином проект закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, а также пояснительная записка к нему. Бюджетные параметры, курс доллара, цены на нефть и другие прогнозы на ближайшие годы от правительства — в 11 графиках.

В 2020 году ожидается 0,9 трлн руб. профицита федерального бюджета с дальнейшим сокращением до 0,6 трлн в 2021 году и до 0,3 трлн в 2022-м. Сокращение доли нефтегазовых поступлений в доходах запланировано до 35% в 2022 году.

Увеличение темпов роста ВВП планируется с 1,3% в 2019 году до 3,2% в 2022-м.

Правительство ориентируется на крепкий рубль. В 2021—2022 годы ожидается курс чуть больше 66 руб. за доллар. По данным ЦБ, на 27 сентября установлен курс в 64,3 руб. за доллар.

Согласно прогнозу, расчетная цена на нефть марки Urals указана ниже текущей: $57 за баррель в 2020 году с падением до $55 в 2022 году. По данным на 27 сентября, она торгуется около $62 за баррель. В бюджете запланировано также снижение цен на газ.

При этом добыча нефти вырастет на 1,1% — с 556 млн т в 2018 году до 562 млн т. в 2022-м. Рост добычи газа за тот же период ожидается на уровне 6,9%.

Инфляция в бюджете на 2020 год заложена в размере 3%. Это отличается от прогноза Банка России в 4%. По итогам 2018 года инфляция составила 4,3%. В августе 2019 года инфляция также составила 4,3% к августу 2018-го.

Среди расходов федерального бюджета в отраслевой классификации зафиксирован низкий уровень роста на национальную оборону (1,9%) при росте расходов на нацбезопасность на 13,2% к планам прошлого года. Более чем на 60% вырастут расходы на охрану окружающей среды.

В разрезе госпрограмм — совокупные федеральные траты на них вырастут в бюджете на 2020–2021 годы на четверть, что завершит «переупаковку» в госпрограммы почти всего федерального бюджета. Закрытая часть расходов в 2020—2022 годах составит около 15,2%. Крым и Севастополь — самые затратные регионы в разрезе госпрограмм, на их развитие в 2020—2022 годах пойдет 197,7 млрд руб. В программе развития Калининградской области на тот же период заложено 167,6 млрд руб., Дальневосточного федерального округа — 141,1 млрд руб., Северо-Кавказского округа — 39,2 млрд руб.

Самый сильный рост расходов среди нацпроектов у «Науки» — на 34% в 2020 году от ранее существовавших планов (а также на 27% в 2021 году и на 20% в 2022 году) и «Демографии» — на 15,6% в 2020 году. Незначительное сокращение запланировано по нацпроекту «Экология» (на 3,1%).

С 2019 до 2022 год, согласно прогнозу, российский импорт вырастет на 20,3%, экспорт — на 10,1%.

Правительство планирует быстрый рост инвестиций и в 2020 году достижение ими уровня 2018 года с постоянным ростом до 2024 года, когда они должны превысить 25% ВВП.

Михаил Малаев