На севере Сирии в тюрьмах содержатся почти 15 тысяч террористов

В провинции Хасеке на северо-востоке Сирии в семи тюрьмах находятся более 14,6 тыс. террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ), сообщило Минобороны России. Ранее стало известно о побеге почти 800 заключенных из одного из лагерей для сторонников ИГ и их семей.

По информации российского военного ведомства, на северо-востоке Сирии в лагерях для временно перемещенных лиц, включая жен и детей экстремистов, содержатся более 106 тыс. человек. Всего в регионе таких лагерей восемь.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об угрозе бегства террористов с приграничной территории Сирии, на которой Турция развернула военную операцию «Источник мира». По мнению российского главы, бегство террористов и их возможная передислокация в соседние страны представляет реальную угрозу.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира». Цель операции — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований. Турция называет их террористическими. Лига арабских государств призвала Турцию вывести войска из Сирии. Страны ЕС осудили действия Анкары. Дамаск назвал турецкое наступление «вторжением». Москва призвала освободить Сирию от иностранного военного присутствия и восстановить ее территориальную целостность.

О том, как армия Башара Асада идет на помощь курдам — в материале “Ъ” «Турецкое наступление объединяет Сирию».