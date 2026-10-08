Трамп исключил нападение на Иран до промежуточных выборов в Конгресс

Американский президент отметил, что США ведут продуктивные переговоры с Ираном. «Хотя Иран находится в очень плохом состоянии как в экономическом, так и в военном отношении, ... мы не будем атаковать Иран в какую-либо дату до промежуточных выборов»,— написал господин Трамп.