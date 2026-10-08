Трамп исключил нападение на Иран до промежуточных выборов в Конгресс
08.10.2026, 19:45
США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в Палату представителей (нижняя палата Конгресса), которые пройдут 3 ноября. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.
Американский президент отметил, что США ведут продуктивные переговоры с Ираном. «Хотя Иран находится в очень плохом состоянии как в экономическом, так и в военном отношении, ... мы не будем атаковать Иран в какую-либо дату до промежуточных выборов»,— написал господин Трамп.
По словам Дональда Трампа, нефть продолжает поступать через Ормузский пролив в «рекордных объемах». За прошедшую ночь через него прошло 22 млн баррелей нефти, утверждает американский президент.
Накануне The Atlantic писало, что Белый дом попросил Пентагон разработать план нанесения ударов по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс. По словам собеседников издания, так Дональд Трамп хочет добиться снижения цен на топливо и продемонстрировать прогресс в конфликте с Ираном до выборов.