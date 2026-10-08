Евросоюз продлил индивидуальные санкции против россиян
08.10.2026, 19:41
Совет Европы продлил до 9 октября 2027 года индивидуальные санкции против россиян, которых он считает ответственными за «дестабилизирующие действия России за рубежом». Решение принято в связи с «активизировавшейся гибридной деятельностью России» против ЕС и его партнеров, указано в пресс-релизе Евросовета.
Ограничения распространяются на 80 физических лиц и 20 организаций. Они предполагают заморозку активов, запрещают вести бизнес с европейскими компаниями и въезжать на территорию стран Евросоюза (для физлиц).
Персональные санкции ЕС, введенные из-за начала боевых действий на Украине, действуют до 22 сентября 2029 года. В середине октября Совет ЕС примет решение о принятии 22-го пакета антироссийских санкций. В него, по данным Reuters, войдут производители беспилотников и материалов для ракет, судоверфи, обслуживающие подводные лодки, а также 77 политиков из новых регионов, которые участвовали в выборах в Госдуму.