Оставил себе Европу
Члены UEFA единогласно выдвинули Александра Чеферина на четвертый срок
08.10.2026, 19:47
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александр Чеферин, который в последнее время превратился в главного оппонента главы Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, будет руководить крупнейшей конфедерацией до 2031 года. На четвертый президентский срок господина Чеферина входящие в его организацию национальные ассоциации выдвинули единогласно. Таким образом, выборы в апреле следующего года превратятся в формальность — притом что до конфликта с господином Инфантино словенец, кажется, не очень хотел держаться за свой пост.
О выдвижении Александра Чеферина стало известно после состоявшегося в четверг, 8 октября, в Берлине совещания представителей входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций 55 национальных федераций. В заявлении UEFA сказано, что 58-летний господин Чеферин получил «единогласную» поддержку. Таким образом, выборы президента крупнейшей региональной конфедерации, которые пройдут в апреле будущего года в Астане, скорее всего, превратятся в простую формальность.
Александр Чеферин, возглавивший UEFA в 2016 году после «коррупционного кризиса», вынудившего уйти в отставку большинство ведущих футбольных функционеров, включая предшественника словенца Мишеля Платини, будет руководить своей организацией еще четыре года. Благодаря участников совещания за оказанное доверие, господин Чеферин отметил, что они вместе «пережили экстраординарные вызовы», имея в виду, наверное, и пандемию коронавируса, и попытку создания клубами-грандами альтернативной еврокубкам Суперлиги в 2021 году. А говоря о своих «амбициях», он подчеркнул, что они остаются прежними — прежде всего «беречь в футболе единство».
На самом деле относительно недавно такая новость могла бы показаться неожиданной. Дело в том, что в начале 2024 года Александр Чеферин говорил о том, что не собирается оставаться на четвертый президентский срок, даже несмотря на то что, кажется, специально под него UEFA скорректировал свой устав. Он ранее запрещал более трех таких сроков, но запрет был снят.
Есть ощущение, что радикально позиция господина Чеферина изменилась в последние месяцы. А изменение связано с кризисом, возникшим в футбольном сообществе из-за появившегося в конце июля проекта президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино, заключающегося в продаже части медиаправ FIFA частным инвесторам.
Против нее выступили многие известные футбольные функционеры. Но именно Александр Чеферин стал основным критиком господина Инфантино. Его структура до отказа от проекта угрожала FIFA бойкотом ее турниров, а после отказа — судебным преследованием. Сам господин Чеферин публично призывал коллегу уйти в отставку на фоне «полной утраты доверия».
Некоторое время в Александре Чеферине видели наиболее сильного соперника для Джанни Инфантино на ближайших выборах президента FIFA, которые состоятся в марте в Рабате. Однако он подчеркнул, что не будет баллотироваться, поскольку сохраняет «приверженность UEFA» и намерен продолжать работать в этой структуре.
Конфликт с FIFA был на самом деле ключевой темой берлинского совещания. После него UEFA выпустил заявление, в котором указал, как и раньше, на необходимость «институциональных реформ» в международной федерации. Правда, их «недостаточно». UEFA уверен, что нужна и «смена лидера» FIFA. Новым должна стать «уважаемая и объединяющая фигура» с «глубоко уходящими в футбол корнями». Примеры таких «фигур» UEFA не назвал.