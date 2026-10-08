Оставил себе Европу

На самом деле относительно недавно такая новость могла бы показаться неожиданной. Дело в том, что в начале 2024 года Александр Чеферин говорил о том, что не собирается оставаться на четвертый президентский срок, даже несмотря на то что, кажется, специально под него UEFA скорректировал свой устав. Он ранее запрещал более трех таких сроков, но запрет был снят.