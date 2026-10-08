Из-за сбоя у провайдера защиты инфраструктуры пострадали ресурсы СМИ

Как добавили в компании, в течение получаса инцидент был локализован, причина устранена и в 16:04 работоспособность сети была полностью восстановлена. В компании проводят детальное расследование инцидента, а по завершении будет представлен подробный отчет с анализом причин и мерами, которые будут приняты для снижения риска повторения подобных ситуаций. «Мы понимаем всю ответственность и уровень доверия, который возлагают на нас наши клиенты. Поэтому в соответствии с нашей политикой SLA время недоступности инфраструктуры будет компенсировано затронутым клиентам»,— добавили в Curator.