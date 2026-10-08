Из-за сбоя у провайдера защиты инфраструктуры пострадали ресурсы СМИ
Обновлено08.10.2026, 20:34
Параллельно со сбоями в рунете, связанными с атакой на ЦОД «Яндекса», 8 октября сбой произошел на сетях поставщика защиты от DDoS-атак Curator, сообщили “Ъ” в компании. В этой связи проблемы с доступом фиксировались при открытии сайтов крупнейших российских СМИ, в том числе РБК, «Ведомостей», «РИА Новости», «Коммерсанта», «Вестей» и «Интерфакса». Страницы ресурсов либо не открывались вовсе, либо загружались с большими задержками.
Как сообщили “Ъ” в пресс-службе компании, сегодня в 15:30 по московскому времени в процессе технических работ по изменению конфигураций сетевой инфраструктуры произошел сбой, который привел к временной недоступности одного из сегментов сети. «Инцидент повлиял на работоспособность инфраструктуры части наших клиентов»,— добавили в компании. Причиной стала «человеческая ошибка», объяснили в пресс-службе.
Как добавили в компании, в течение получаса инцидент был локализован, причина устранена и в 16:04 работоспособность сети была полностью восстановлена. В компании проводят детальное расследование инцидента, а по завершении будет представлен подробный отчет с анализом причин и мерами, которые будут приняты для снижения риска повторения подобных ситуаций. «Мы понимаем всю ответственность и уровень доверия, который возлагают на нас наши клиенты. Поэтому в соответствии с нашей политикой SLA время недоступности инфраструктуры будет компенсировано затронутым клиентам»,— добавили в Curator.