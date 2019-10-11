Путин заявил об угрозе террористов из Сирии из-за турецкой операции

Президент России Владимир Путин призвал мобилизовать усилия спецслужб СНГ, чтобы предотвратить приход террористов из Сирии на территории других стран. По его словам, турецкая военная операция может привести к бегству сотни боевиков.

«Это реальная для нас с вами угроза. Как они и куда будут двигаться — через территорию Турции, через другие территории, вглубь уйдут Сирии на неподконтрольные никому территории, через Ирак будут двигаться, через другие страны и регионы?» — обратился российский президент к главам СНГ, выступая в Ашхабаде (цитата по «РИА Новости»). По словам господина Путина, для купирования этой угрозы необходимо мобилизовать ресурсы спецслужб СНГ.

При этом Владимир Путин усомнился, что вооруженные силы Турции смогут быстро взять под контроль захваченные территории. «На севере Сирии расположены зоны, где сосредоточены боевики ИГ (запрещена в России.— “Ъ”). Они до сих пор охранялись курдскими военными формированиями. Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря»,— сказал господин Путин.

По словам российского президента, террористы «просто могут разбежаться». Они могут создать опорные пункты на Балканах, в юго-восточной Азии и на южных рубежах СНГ, полагает Владимир Путин.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира». Цель операции — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований. Турция называет их террористическими.

На следующий день после начала операции Анкара заявила о ликвидации 270 террористов — бойцов курдских формирований. От ракетных и минометных обстрелов пострадало не менее пяти турецких городов вдоль линии фронта. Минобороны Турции сообщило об гибели одного турецкого военного.

О жертвах среди мирных жителей приграничных территории — в материале “Ъ” «Источник мира топит обе стороны».