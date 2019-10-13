СМИ: почти 800 заключенных сбежали из лагеря для сторонников ИГ в Сирии

Представители курдов заявили, что на севере Сирии 785 человек сбежали из специального лагеря около города Айн-Иса, в котором содержатся сторонники ИГ («Исламского государства», запрещено в России), сообщает газета Asharq Al-Awsat. Утверждается, что это произошло из-за турецкой военной операции. Все сбежавшие не являются гражданами Сирии.

На это происшествие уже отреагировала Франция. «Очевидно, мы обеспокоены сообщением о том, что вероятно произошло», — заявила официальный представитель французского правительства Сибет Ндиай в эфире телеканала France 3.— И по этой причине мы хотим, чтобы Турция как можно скорее прекратила начатую интервенцию, которую мы отчетливо осудили» (цитата по ТАСС).

Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана немедленно прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии. Германия и Франция также решили приостановить экспорт оружия в Турцию.

Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ее цель — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (PKK). При этом YPG входит в альянс «Сирийские демократические силы», который поддерживает США. По последним данным, турецкие военные уничтожили более 400 боевиков. Лига арабских государств призвала Турцию вывести войска из Сирии.

О первых итогах турецкой военной операции читайте в материале “Ъ” «"Источник мира" топит обе стороны».