Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия

Сирию необходимо освободить от иностранного военного присутствия, заявил президент России Владимир Путин в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya. Россия готова вывести войска из Сирии, если легитимное руководство государства скажет, что не нуждается в них, добавил он.

«И с иранскими партнерами, и с турецкими, неоднократно говорили об этом и американским нашим партнерам... И так же, как сейчас я вам скажу, я говорил открыто своим коллегам: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия и территориальная целостность Сирийской Арабской Республики должна быть полностью восстановлена»,— сказал господин Путин (цитата по RT).

Напомним, 9 октября турецкая армия начала в Сирии военную операцию «Источник мира». Цель операции — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований. В ходе операции Анкара нейтрализовала уже более 400 боевиков. Однако также и курды, и турки сообщают о жертвах среди мирных жителей.

Подробности — в материале “Ъ” «"Источник мира" топит обе стороны».