Думать о Римской империи и не только

Собственно, вручение в этом году выглядит достаточно символично: не то чтобы мемы про римскую империю ставят современному обществу точный диагноз, но в последние годы интерес к античности и правда вырос. До российского книжного рынка дошли даже такие на первый взгляд несерьезные, но на самом деле великолепные тексты, как книга Филиппа Уомэка «Как натаскать вашу собаку по античности и разложить по полочкам основы греко-римской культуры» или «Как узнать все о Древней Греции, не выходя из лифта» Теодора Папакостаса. В поисках корней мы дошли до Древней Греции и регулярно вспоминаем то Цезаря, то Нерона, то Эсхила, то Фукидида, то Гомера, пытаясь понять, что происходит с нами сейчас. Так вот Энн Карсон никогда не выходила из своего античного лифта. И за это сегодня получила справедливую награду.