Госдеп назвал условия для санкций против Турции за операцию в Сирии

США введут санкции против Турции, если в ходе операции на севере Сирии турецкие военные начнут «этнические чистки» или допустят удары против мирного населения, заявили в Госдепе. Анкара начала операцию «Источник мира» против курдов 9 октября. По данным Турции, число ликвидированных боевиков уже превысило сотню.

По мнению Вашингтона, пока Турция не дала повода для введения против нее санкций. «Речь идет об этнической чистке и, в частности, беспорядочных артиллерийских и других обстрелах против гражданского населения. <…> Пока мы не видели значимых примеров чего-то подобного»,— сообщил на брифинге представитель Госдепа (цитата по Reuters).

МИД Турции ранее заявил, что причиной военной операции в Сирии стали поставки Вашингтоном оружия сирийским курдам. Анкара хочет занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований. Президент США Дональд Трамп сказал, что рассматривает три варианта действий: отправить в Сирию «тысячи солдат», ввести против Анкары санкции или выступить посредником между нею и курдами.

Подробнее об операции Турции в Сирии — в материале “Ъ” «"Источник мира" топит обе стороны».