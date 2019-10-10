Суд признал курский «Экотекс» виновным в сбросе загрязненных вод

Промышленный райсуд Курска признал местного производителя текстиля ООО «Экотекс» виновным в сбросе сточных вод с превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения, сообщила пресс-служба администрации Курской области. Таким образом, отметили там, вынесенное ранее постановление в отношении о назначении предприятию 50 тыс. руб. штрафа оставлено в силе. «Также по представлению прокуратуры завод обязан устранить выявленные нарушения»,— добавили в администрации.

Кроме того, после очередных жалоб на работу «Экотекса» представители регионального департамента экологической безопасности и природопользования выявили, что в процесс деятельности фабрики «в атмосферный воздух осуществлялся выброс едкого сизого дыма». «Территория предприятия и жилая застройка на момент осмотра имели сильное задымление, присутствовал стойкий химический запах. Принято решение организовать круглосуточный контроль воздуха совместно со специализированной лабораторией»,— отметил глава ведомства Константин Поляков.

Напомним, что весной после жалоб местных жителей на едкий дым «Экотекс» уличили во вредных выбросах. Предприятие по требованию местных властей приостанавливало деятельность, снова ее начинало после установки систем очистки и опять ее прекращало после новых выбросов. Кроме того, завод может оказаться виновным в гибели активного ила на местном водоканале, что в свою очередь привело к массовому мору рыбы в реке Сейм. Из-за этого «Экотексу» может грозить уголовная ответственность.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков