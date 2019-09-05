Курские власти планируют защитить угнетенный ил пробоотборниками

На предприятиях Курска должны быть установлены автоматические пробоотборники. Так региональные власти отреагировали на нештатную ситуацию, которая произошла в июне нынешнего года. Тогда «был угнетен активный ил на городских очистных сооружениях, перерабатывающий сточные воды», рассказали «Ъ» в обладминистрации. С помощью датчиков чиновники рассчитывают, что проблема впредь будет «своевременно обнаружена и устранена».

«Сейчас контроль сброса сточных вод на предприятиях осуществляется ручным способом. Это не всегда обеспечивает точное соблюдение требуемого графика. Облегчить решение этой задачи помогает специально созданное устройство - пробоотборник сточных вод. Первый прибор появится уже в октябре на ЗАО «КЭАЗ», - уточнили в обладминистрации. - Для проработки предложений о модернизации систем очистки сточных вод на каждом конкретном предприятии была создана рабочая группа». Она провела обследование уже 47 предприятий Курска. Завершиться изучение системы водоотведения ораганизаций должно до 15 сентября.

Напомним, в августе стало известно, что местный производитель текстиля ООО «Экотекс» может быть привлечен к уголовной ответственности за выбросы в водоканализационную систему города. Как заявлял директор регионального департамента экологической безопасности и природопользования Константин Поляков, производственные стоки предприятия оказались идентичны тем, из-за которых на очистных сооружениях «Курскводоканала» погиб активный ил. Это в свою очередь привело к массовому мору рыбы в реке Сейм. Суммарный ущерб от загрязнения водоема оценивается примерно в 5 млн руб.

Подробнее о том, как экологические нарушения в Курске могут привести не только к административной, но и к уголовной ответственности, в материале ''Ъ-Черноземье'' «''Экотекс'' зашивают в дело».

Андрей Цветков