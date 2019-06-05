«Экотекс» добровольно приостановит работу в Курске

Курский производитель текстиля «Экотекс» добровольно приостановит работу до монтажа фильтров и результатов проверки эффективности очистного оборудования, сообщили в администрации области. Такое решение руководство фабрики приняло после встречи с врио губернатора Романом Старовойтом и местными жителями, жалующимся на сильный запах от предприятия. Напомним, жалобы начали поступать около полутора месяцев назад, а в конце мая в конфликт вмешались областные власти. По требованию Роспотребнадзора деятельность предприятия была приостановлена, ведомство обнаружило превышение более чем в полтора раза допустимой концентрации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Однако «Экотекс» с этим решением не согласился. В итоге, как пояснил “Ъ-Черноземье”директор регионального департамента экологической безопасности и природопользования Константин Поляков, суд признал компанию виновной и оштрафовал ее, но не запретил деятельность. В итоге предприятие продолжило работу, но его руководство пообещало установить систему очистки, которая должна снизить температуру сжигания выбросов и уменьшить концентрацию загрязняющих веществ. При этом жители продолжили жаловаться на запахи.

Вчера Роман Старовойт потребовал от руководства компании остановки работы до монтажа фильтров. «Мы поддерживаем работу промышленных предприятий в Курске. Но если производство оказывает негативное воздействие на окружающую среду и наши жители жалуются на последствия такого воздействия, то мы в соответствии с законом просто обязаны остановить деятельность этого предприятия»,– пояснил господин Старовойт. Директор «Экотекса» Тахир Мурзин согласился приостановить работу. По его словам, очистное оборудование установят не ранее, чем через две недели, после чего «какое-то время потребуется на проверку эффективности работы фильтров». Кроме того, завод оформит природоохранную документацию, «которой у компании нет все восемь месяцев работы».

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Курский текстиль заворачивают в суд».

Александр Прытков