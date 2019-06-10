На курском «Экотексе» заявили об устранении нарушений системы очистки воздуха

Иностранные специалисты устранили нарушения в работе датчиков очистки воздуха на производстве текстиля «Экотекс», сообщила пресс-служба администрации Курской области. Напомним, жители окраины Курска, где расположен завод, начали жаловаться на неприятные запахи около двух месяцев назад, в конце мая в ситуацию вмешались областные власти, а после приезда на место врио губернатора Романа Старовойта руководство фабрики согласилось приостановить работу до устранения нарушений. Как рассказали в пресс-службе, представили поставщика оборудования выявили, что на «Экотексе» неправильно работала машина для сушки трикотажного полотна: «Была превышена температура и снижена скорость конвейера. В результате этого происходил перегрев полотна и выделялся запах, на который жаловались местные жители». Испытательные работы оборудования провели в присутствии жителей, экологов и надзорных органов, «специфического запаха зафиксировано не было». По данным пресс-службы, гендиректор ООО «Экотекс» Тахир Мурзин принес извинения за сложившуюся по вине предприятия ситуацию. «Если местные жители снова почувствуют специфических запах, идущий с предприятия, то оно будет немедленно остановлено»,– заявил директор областного департамента экологической безопасности и природопользования Константин Поляков. По его словам, 10 июня, на предприятии также начнется монтаж фильтров дополнительной очистки воздуха. Кроме того, на заводе могут быть установлены датчики мониторинга выбросов вредных веществ, показания которых планируется «отслеживать в режиме онлайн».

О начале конфликта читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Курский текстиль заворачивают в суд».

Александр Прытков