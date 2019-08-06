Завод «Экотекс» в Курске снова остановили из-за вредных выбросов

Работа курского производителя текстиля «Экотекс», запущенного в 2018 году, остановлена второй раз за последние несколько месяцев «из-за многочисленных нарушений», сообщает пресс-служба администрации Курской области. «Недавно предприятие было запущено после установки специальных фильтров, однако ситуация не нормализовалась, и жалобы жителей близлежащих домов на едкий дым не прекратились»,— уточнили в пресс-службе.

Департамент экологической безопасности и природопользования региона провел мониторинг и установил, что предприятие осуществляет выбросы в атмосферный воздух. Также предприятие еще не получило согласование нормативов предельно-допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ, разрешенных к выбросу, а также объемов выбросов. По факту выброса чиновники департамента экологической безопасности направили письмо в региональное управление Росприроднадзора по Курской области.

Кроме того, 29 июля от МУП «Курскводоканал» поступила информация о сбросе стоков темно-бурого цвета в городские очистные сооружения. Экологи и специалисты МУП выяснили, что такой же цвет имеют стоки «Экотекса». Согласно анализам проб из контрольного колодца на территории предприятия в стоках превышены показатели ПДК меди, железа, цинка, обнаружены фенолы, нефтепродукты, хлориды, азот аммонийный, марганец, фосфаты, ацетон и кадмий, рассказали в пресс-службе администрации со ссылкой на директор департамента экологии Константина Полякова. По факту сброса неочищенных сточных вод экологами проводится административное расследование.

Напомним, жители окраины Курска, где расположен завод, начали жаловаться на неприятные запахи около двух месяцев назад, в конце мая в ситуацию вмешались областные власти, а после приезда на место врио губернатора Романа Старовойта руководство фабрики согласилось приостановить работу до устранения нарушений. Затем сообщалось, что проблема заключалась в нарушении работы датчиков очистки воздуха, и она якобы была устранена.

Подробнее об истории — в публикации “Ъ-Черноземье” «Курский текстиль заворачивают в суд».

Мария Старикова