Владимир Зеленский дал пищу для размышлений

Президент Украины Владимир Зеленский вчера провел свою первую пресс-конференцию, в ходе которой в течение девяти часов подряд отвечал на вопросы журналистов, сменявших друг друга за столом популярного фуд-корта Kyiv Food Market. Общение со СМИ, проходившее в формате пресс-марафона, было призвано устранить дефицит общения президента с прессой, которым воспользовались его оппоненты, обвинившие Владимира Зеленского в предательстве национальных интересов. Этот дефицит президент попытался компенсировать готовностью отвечать на самые острые вопросы. Он сообщил, что ничего не боится и не намерен отступать от своих планов установления мира в Донбассе. С подробностями из Киева — корреспондент “Ъ” Матвей Шиманов.

Начавшийся вчера утром и продолжавшийся в течение целого рабочего дня марафон вопросов-ответов с участием главы украинского государства содержал в себе немалый элемент непредсказуемости как для его организаторов, так и для журналистов. Учитывая, что о возможности пообщаться с главой государства напрямую президентская пресс-служба объявила всего за сутки, подготовка к пресс-марафону шла в экстремальных условиях и не обошлась без организационных накладок.

Ряду репортеров, уже получивших письма с подтверждением их аккредитации, вскоре пришли уведомления, что им в посещении пресс-марафона отказано «в связи с таймингом». После поднятой в соцсетях бури негодования часть «отказников» добилась восстановления своих прав, но повезло не всем — многие так и не стали участниками первого в истории Украины сеанса многочасового общения президента с представителями местных и зарубежных СМИ.

Тем не менее мероприятие стало самой массовой пресс-конференцией главы украинского государства: число допущенных к ней журналистов превысило три сотни.

Для ее проведения офис президента арендовал часть недавно открытого в центре украинской столицы Kyiv Food Market — Рынка уличной еды в бывшем производственном здании, где разместилось множество кафе и закусочных.

Напомним, что украинское медиасообщество настойчиво добивалось от команды президента проведения большой пресс-конференции с первых же дней вступления Владимира Зеленского в должность. Регулярные встречи первого лица с журналистами стали украинской традицией, от которой много лет не отступал ни один президент. Однако как это ни парадоксально, но в окружении Владимира Зеленского, с первых дней стремившегося демонстрировать открытость к общению с гражданами Украины, с организацией пресс-конференции не спешили. Причиной, судя по всему, стала изначальная недооценка ведущих СМИ как средства коммуникации между властью и обществом. Еще в августе глава офиса президента Андрей Богдан заявлял, что время «классической журналистики» прошло и новая властная команда будет говорить с обществом напрямую, без помощи медиа.

Редкие отступления от озвученной господином Богданом формулы лишь подчеркивали стремление президента и его окружения дистанцироваться от журналистов. До вчерашнего дня самое обстоятельное и продолжительное интервью, приуроченное к первым ста дням пребывания в должности президента, Владимир Зеленский дал не профессиональным журналистам, а своему основному партнеру по сериалу «Слуга народа», актеру Станиславу Боклану. Интервью это оказалось комплиментарным — господин Боклан обходил острые углы и в неторопливой манере спрашивал президента о его планах и взглядах на те или иные события. Опубликованная «Украинскими новостями» информация о том, что к тому же снято это интервью было силами студии господина Зеленского «Квартал 95», еще больше раззадорила украинские медиа в их стремлении добиться от господина Зеленского прямых ответов.

По информации “Ъ”, пресс-служба президента Украины оказалась буквально завалена обращениями от местных и зарубежных средств массовой информации с просьбами об организации интервью с Владимиром Зеленским.

Возможно, именно из-за обилия таких запросов команда президента и пошла на беспрецедентный шаг, организовав не просто большую пресс-конференцию, а пресс-марафон.

Глава государства общался с репортерами, сидя за столом, куда участники пресс-марафона, сменяя друг друга, подходили группами по 7–10 человек. Каждой группе отводилось в среднем по 30–40 минут, после чего журналисты освобождали место для коллег, ждавших своей очереди.

При этом для обычных посетителей Рынок уличной еды на время проведения пресс-марафона не закрывался, что стало причиной курьезов.

Так, несколько женщин, пришедших сюда по своим делам, увидев президента, стали кричать, призывая главу государства помочь им в какой-то судебной тяжбе.

Произошло это в тот самый момент, когда Владимир Зеленский закончил разговор с одной группой журналистов и прогуливался в ожидании, когда другая группа рассядется за столом. Что конкретно хотели посетительницы Рынка уличной еды от главы государства, в гуле переполненного здания разобрать было сложно. Но президент, тем не менее, пообещал им помочь.

При этом хитом выпусков новостей на украинском телевидении стал сюжет о мужчине, пришедшем перекусить и не догадывавшемся о том, что в одно время с ним здесь будет находиться президент. Журналисты пытались узнать у мужчины, ответ на какой вопрос он хотел бы получить от Владимира Зеленского, но тот решительно отмахнулся от съемочной группы, заявив, что пришел не болтать, а обедать.

За девять часов пресс-марафона Владимир Зеленский успел рассказать о своем видении мирного урегулирования в Донбассе, земельной реформе, расследовании дела, в котором может быть замешан сын Джо Байдена, и об отношении к своему предшественнику Петру Порошенко.

Вполне ожидаемо, большинство репортеров интересовались мирными инициативами главы государства, будущим минского и нормандского переговорных форматов, планами главы государства относительно реинтеграции Донбасса.

Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на скорейшее проведение заседания «нормандской четверки», в ходе которого намерен поднять вопрос не только о Донбассе, но и о принадлежности Крыма.

Он сделал акцент на том, что намерен обсуждать спорные вопросы с российским президентом Владимиром Путиным не на двусторонних переговорах, а именно в «нормандском формате».

Именно на мирные переговоры делает ставку глава государства, подчеркивая, что не готов к таким мерам, как объявление военного положения. «Тогда (в случае введения военного положения.— “Ъ”) мы должны войной идти на Крым, хотя наша армия не готова, а я как президент не готов терять наших людей. Я шел как президент мира. Я хочу попробовать благодаря Минску и "нормандскому формату" найти варианты»,— пояснил он.

Подтвердил президент Украины и ранее опубликованную “Ъ” информацию о готовности властей государства пойти на «заморозку» конфликта в Донбассе, если в течение ближайших месяцев не удастся добиться разведения войск по обе стороны фронта и создания там условий для проведения местных выборов. Впрочем, он выразил надежду на то, что до реальной блокады ряда районов Донбасса дело не дойдет и мирный процесс начнется уже в самом скором времени.

При этом господин Зеленский признал провал своей команды в части информирования украинцев о планах властей и, в особенности, о деталях имплементации так называемой формулы Штайнмайера.

Он сообщил, что не считает свое согласие на применение этой формулы ошибкой, но знает, что именно недостаток информации стал поводом для массовых протестных акций. Причем, уверен Владимир Зеленский, за этими выступлениями стоит его предшественник Петр Порошенко.

«Он забывает, что он уже не президент. Я боюсь, что он уже в это не верит. Я боюсь, что это на физическом уровне есть проблема. Он против разведения войск, ему кажется, что по этому поводу может быть Майдан. Мало того, он подталкивает людей и своими СМИ (в собственности у господина Порошенко находится "Пятый канал" украинского телевидения.— “Ъ”)»,— пожаловался Владимир Зеленский на Петра Порошенко.

Ни революции, ни государственного переворота, отметил украинский президент, он не боится. Более того, в случае если он поймет, что общество больше не захочет видеть его главой государства, Владимир Зеленский будет готов уйти, уведя за собой из большой политики и тех, кому он проторил дорогу своим избранием. Правда, оговорился президент, он и его команда уступят место лишь тем, кто способен добиться мира.

Пришлось отвечать господину Зеленскому и на вопросы, связанные с расследованием дела холдинга Burisma, в состав правления которого входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.

Владимир Зеленский сообщил, что ему неизвестны подробности дела Burisma, но добавил, что с интересом ознакомился бы с данными следствия. При этом он отказался однозначно встать на сторону какой-либо из сторон американского скандала, так как отдает себе отчет в том, что любые его заявления могут быть использованы в политической борьбе и даже стать главным орудием этой борьбы.

«Я не хочу вмешиваться никоим образом в выборы независимой страны под названием Соединенные Штаты Америки, и поэтому я не буду этого делать. Почему я не хочу очень много говорить об этом — потому что я не хочу, чтобы этот вопрос тем или иным образом повлиял на выборы. Выбирайте своего президента сами»,— призвал Владимир Зеленский присутствовавших на встрече американских журналистов.