Залив на длинную дистанцию
Что Сергей Шойгу делал в Абу-Даби
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу посетил ОАЭ во главе межведомственной делегации (в нее вошли представители МВД, МИДа, Минюста, Росгвардии, Центробанка, ФСВТС, «Роскосмоса», «Росатома» и предприятий ОПК). В условиях продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке одной из ключевых тем визита стало укрепление военного и военно-технического сотрудничества, где у двух стран, по словам Сергея Шойгу, «имеется серьезный потенциал». Эксперты говорят, что провал миссии США по обеспечению безопасности в регионе открывает перед Россией новые возможности, но реализовать их будет непросто.
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу посетил ОАЭ во главе межведомственной делегации (в нее вошли представители МВД, МИДа, Минюста, Росгвардии, Центробанка, ФСВТС, «Роскосмоса», «Росатома» и предприятий ОПК). В условиях продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке одной из ключевых тем визита стало укрепление военного и военно-технического сотрудничества, где у двух стран, по словам Сергея Шойгу, «имеется серьезный потенциал». Эксперты говорят, что провал миссии США по обеспечению безопасности в регионе открывает перед Россией новые возможности, но реализовать их будет непросто.
Программа рабочего визита Сергея Шойгу в Абу-Даби включала встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бин Зайдом Аль Нахайяном и генеральным секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Аль Шамси. Первые переговоры прошли в закрытом режиме. В начале вторых секретарь Совбеза РФ констатировал, что налаженный на разных уровнях диалог позволяет Москве и Абу-Даби обмениваться актуальной и чувствительной информацией как по региональной, так и по глобальной проблематике и учитывать интересы друг друга при выстраивании внешнеполитического курса. «В текущих условиях важно активизировать сотрудничество по линии оборонных ведомств, спецслужб и правоохранительных органов, обмениваться опытом и координировать действия»,— заявил он.
Именно для этого Сергей Шойгу, как сообщил он далее, по поручению президента РФ Владимира Путина возглавил межведомственную делегацию, «чтобы в условиях продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке ускорить продвижение целого ряда вопросов в сфере безопасности». В первую очередь — военное и военно-техническое сотрудничество, где у России и Объединенных Арабских Эмиратов, по его словам, «имеется серьезный потенциал».
В состав российской делегации вошли высокопоставленные представители министерств и ведомств, отвечающих за сотрудничество с ОАЭ. Они провели со своими эмиратскими коллегами отдельные переговоры по военно-техническому сотрудничеству, взаимодействию в сфере юстиции и обеспечения правопорядка, межбанковской кооперации, а также освоения космического пространства и мирного атома.
Военно-техническое сотрудничество — сфера, которой стороны уделяют особое внимание. До обострения ситуации в регионе, связанной с началом войны США и Израиля против Ирана, в ОАЭ регулярно проходили международные выставки вооружений, на которых российские компании старались всегда быть представленными. Так, на международной военной выставке IDEX 2025 российские производители (концерн «Калашников», Уралвагонзавод, холдинги «Высокоточные комплексы» и «Вертолеты России», входящие в госкорпорацию «Ростех», а также несколько компаний под эгидой «Рособоронэкспорта») представили сразу несколько образцов военной техники, разработанной или модернизированной с учетом опыта специальной военной операции. В ноябре 2025 года на авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 «Рособоронэкспорт» представил более 850 образцов продукции военного назначения.
В ходе пресс-конференции по итогам нынешнего визита “Ъ” поинтересовался у Сергея Шойгу, какие направления военного и военно-технического сотрудничества с ОАЭ представляются ему сегодня наиболее перспективными.
«Прежде всего, это все, что касается защиты объектов. Сегодня Россия является страной, обладающей самым большим опытом и потенциалом по борьбе с угрозами в части противовоздушной обороны. И в этой части мы, конечно, готовы продолжать сотрудничать с нашими коллегами»,— ответил он.
Кроме того, по словам секретаря Совбеза РФ, российские структуры, в том числе Росгвардия, обладают обширным опытом в сфере защиты объектов гражданской инфраструктуры, где также открываются перспективы для совместной работы. Отдельное внимание, по его словам, в ходе переговоров было уделено возможностям России по предоставлению спутниковой интернет-связи «Рассвет» (проект компании «Бюро 1440»).
Наконец, Сергей Шойгу подчеркнул важность продолжения диалога о механизмах преодоления последствий международных кризисов. Российская сторона ранее выдвинула в рамках БРИКС (куда входят и ОАЭ) и ШОС инициативу по формированию ресурсных резервных фондов для оказания помощи населению государств-партнеров в случае серьезных чрезвычайных ситуаций. Концепция предполагает создание региональных логистических хабов, где будут аккумулированы жизненно важные запасы: продовольствие, энергоресурсы, медикаменты и предметы первой необходимости. «Все понимают, что необходимость в таких резервах есть»,— резюмировал секретарь Совбеза РФ.
В целом же, как отметил он далее, «те страны (считай США.— “Ъ”) и те структуры, которые взяли на себя обязанности по защите в регионе (Персидского залива.— “Ъ”) и по обеспечению там стабильности, со своей задачей не справились».
По мнению российских экспертов, этот вакуум безопасности открывает перед Москвой дополнительные возможности для укрепления своих позиций в зоне Персидского залива.
«ОАЭ — это своего рода сверхдержава в миниатюре. Они уже много лет развивают собственную технологическую базу, причем делают это разносторонне, сотрудничая как с США, так и с нами и с Китаем. Но в основном в плане обеспечения своей безопасности они, конечно, надеялись на США, которые вместо того, чтобы защищать их, в итоге втравили их в войну с Ираном»,— отметил в беседе с “Ъ” Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, соавтор недавно вышедшей книги «Арабский узел».
По его словам, в сложившейся ситуации ОАЭ сейчас активно ищут новые точки соприкосновения со странами многополярного мира, рассчитывая в том числе на сотрудничество в военной и военно-технической сферах. «И здесь для России открываются дополнительные возможности,— убежден собеседник “Ъ”.— Конечно, с учетом того, что Россия поддерживает тесные отношения с Ираном, балансировать между интересами игроков в регионе будет непросто, но пока Москве это удается».
По словам программного менеджера Российского совета по международным делам Ивана Бочарова, ОАЭ и другие государства региона исходят из того, что близкие отношения Москвы с Тегераном дают России больше возможностей для диалога с иранской стороной, и ждут, что эти каналы будут задействованы для снижения напряженности. «Для России сохранение баланса в нынешнем кризисе требует выверенного подхода: Москве приходится учитывать возможную реакцию и Ирана, и монархий Залива»,— отмечает он.
Ситуация на Ближнем Востоке, по его словам, ставит и вопрос о практическом наполнении российско-эмиратского сотрудничества в сфере безопасности. «США остаются ключевым партнером монархий Залива в этой области, однако сами монархии в последнее время активизируют взаимодействие и с другими государствами»,— поясняет Иван Бочаров. Так, ОАЭ развивают сотрудничество с Израилем, а Саудовская Аравия — с Пакистаном и Турцией. «Стремление диверсифицировать связи создает возможности и для России. Монархии Залива видят в ней самостоятельного участника региональных процессов, способного вносить вклад в укрепление безопасности»,— говорит эксперт.