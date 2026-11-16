Залив на длинную дистанцию

«ОАЭ — это своего рода сверхдержава в миниатюре. Они уже много лет развивают собственную технологическую базу, причем делают это разносторонне, сотрудничая как с США, так и с нами и с Китаем. Но в основном в плане обеспечения своей безопасности они, конечно, надеялись на США, которые вместо того, чтобы защищать их, в итоге втравили их в войну с Ираном»,— отметил в беседе с “Ъ” Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, соавтор недавно вышедшей книги «Арабский узел».