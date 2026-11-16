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Мир

Залив на длинную дистанцию

Что Сергей Шойгу делал в Абу-Даби
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу посетил ОАЭ во главе межведомственной делегации (в нее вошли представители МВД, МИДа, Минюста, Росгвардии, Центробанка, ФСВТС, «Роскосмоса», «Росатома» и предприятий ОПК). В условиях продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке одной из ключевых тем визита стало укрепление военного и военно-технического сотрудничества, где у двух стран, по словам Сергея Шойгу, «имеется серьезный потенциал». Эксперты говорят, что провал миссии США по обеспечению безопасности в регионе открывает перед Россией новые возможности, но реализовать их будет непросто.

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу посетил ОАЭ во главе межведомственной делегации (в нее вошли представители МВД, МИДа, Минюста, Росгвардии, Центробанка, ФСВТС, «Роскосмоса», «Росатома» и предприятий ОПК). В условиях продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке одной из ключевых тем визита стало укрепление военного и военно-технического сотрудничества, где у двух стран, по словам Сергея Шойгу, «имеется серьезный потенциал». Эксперты говорят, что провал миссии США по обеспечению безопасности в регионе открывает перед Россией новые возможности, но реализовать их будет непросто.
Программа рабочего визита Сергея Шойгу в Абу-Даби включала встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бин Зайдом Аль Нахайяном и генеральным секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Аль Шамси. Первые переговоры прошли в закрытом режиме. В начале вторых секретарь Совбеза РФ констатировал, что налаженный на разных уровнях диалог позволяет Москве и Абу-Даби обмениваться актуальной и чувствительной информацией как по региональной, так и по глобальной проблематике и учитывать интересы друг друга при выстраивании внешнеполитического курса. «В текущих условиях важно активизировать сотрудничество по линии оборонных ведомств, спецслужб и правоохранительных органов, обмениваться опытом и координировать действия»,— заявил он.
Именно для этого Сергей Шойгу, как сообщил он далее, по поручению президента РФ Владимира Путина возглавил межведомственную делегацию, «чтобы в условиях продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке ускорить продвижение целого ряда вопросов в сфере безопасности». В первую очередь — военное и военно-техническое сотрудничество, где у России и Объединенных Арабских Эмиратов, по его словам, «имеется серьезный потенциал».
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу (слева) и генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности ОАЭ Али Мохаммед Хаммад Аль Шамси (второй справа)

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу (слева) и генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности ОАЭ Али Мохаммед Хаммад Аль Шамси (второй справа)

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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В состав российской делегации вошли высокопоставленные представители министерств и ведомств, отвечающих за сотрудничество с ОАЭ. Они провели со своими эмиратскими коллегами отдельные переговоры по военно-техническому сотрудничеству, взаимодействию в сфере юстиции и обеспечения правопорядка, межбанковской кооперации, а также освоения космического пространства и мирного атома.
Военно-техническое сотрудничество — сфера, которой стороны уделяют особое внимание. До обострения ситуации в регионе, связанной с началом войны США и Израиля против Ирана, в ОАЭ регулярно проходили международные выставки вооружений, на которых российские компании старались всегда быть представленными. Так, на международной военной выставке IDEX 2025 российские производители (концерн «Калашников», Уралвагонзавод, холдинги «Высокоточные комплексы» и «Вертолеты России», входящие в госкорпорацию «Ростех», а также несколько компаний под эгидой «Рособоронэкспорта») представили сразу несколько образцов военной техники, разработанной или модернизированной с учетом опыта специальной военной операции. В ноябре 2025 года на авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 «Рособоронэкспорт» представил более 850 образцов продукции военного назначения.
В ходе пресс-конференции по итогам нынешнего визита “Ъ” поинтересовался у Сергея Шойгу, какие направления военного и военно-технического сотрудничества с ОАЭ представляются ему сегодня наиболее перспективными.
«Прежде всего, это все, что касается защиты объектов. Сегодня Россия является страной, обладающей самым большим опытом и потенциалом по борьбе с угрозами в части противовоздушной обороны. И в этой части мы, конечно, готовы продолжать сотрудничать с нашими коллегами»,— ответил он.
Кроме того, по словам секретаря Совбеза РФ, российские структуры, в том числе Росгвардия, обладают обширным опытом в сфере защиты объектов гражданской инфраструктуры, где также открываются перспективы для совместной работы. Отдельное внимание, по его словам, в ходе переговоров было уделено возможностям России по предоставлению спутниковой интернет-связи «Рассвет» (проект компании «Бюро 1440»).
Наконец, Сергей Шойгу подчеркнул важность продолжения диалога о механизмах преодоления последствий международных кризисов. Российская сторона ранее выдвинула в рамках БРИКС (куда входят и ОАЭ) и ШОС инициативу по формированию ресурсных резервных фондов для оказания помощи населению государств-партнеров в случае серьезных чрезвычайных ситуаций. Концепция предполагает создание региональных логистических хабов, где будут аккумулированы жизненно важные запасы: продовольствие, энергоресурсы, медикаменты и предметы первой необходимости. «Все понимают, что необходимость в таких резервах есть»,— резюмировал секретарь Совбеза РФ.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу (слева) и генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности ОАЭ Али Мохаммед Хаммад Аль Шамси

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу (слева) и генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности ОАЭ Али Мохаммед Хаммад Аль Шамси

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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В целом же, как отметил он далее, «те страны (считай США.— “Ъ”) и те структуры, которые взяли на себя обязанности по защите в регионе (Персидского залива.— “Ъ”) и по обеспечению там стабильности, со своей задачей не справились».
По мнению российских экспертов, этот вакуум безопасности открывает перед Москвой дополнительные возможности для укрепления своих позиций в зоне Персидского залива.
«ОАЭ — это своего рода сверхдержава в миниатюре. Они уже много лет развивают собственную технологическую базу, причем делают это разносторонне, сотрудничая как с США, так и с нами и с Китаем. Но в основном в плане обеспечения своей безопасности они, конечно, надеялись на США, которые вместо того, чтобы защищать их, в итоге втравили их в войну с Ираном»,— отметил в беседе с “Ъ” Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, соавтор недавно вышедшей книги «Арабский узел».
По его словам, в сложившейся ситуации ОАЭ сейчас активно ищут новые точки соприкосновения со странами многополярного мира, рассчитывая в том числе на сотрудничество в военной и военно-технической сферах. «И здесь для России открываются дополнительные возможности,— убежден собеседник “Ъ”.— Конечно, с учетом того, что Россия поддерживает тесные отношения с Ираном, балансировать между интересами игроков в регионе будет непросто, но пока Москве это удается».
Церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между аппаратом Совета Безопасности России и Высшим Советом Национальной Безопасности Объединенных Арабских Эмиратов

Церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между аппаратом Совета Безопасности России и Высшим Советом Национальной Безопасности Объединенных Арабских Эмиратов

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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По словам программного менеджера Российского совета по международным делам Ивана Бочарова, ОАЭ и другие государства региона исходят из того, что близкие отношения Москвы с Тегераном дают России больше возможностей для диалога с иранской стороной, и ждут, что эти каналы будут задействованы для снижения напряженности. «Для России сохранение баланса в нынешнем кризисе требует выверенного подхода: Москве приходится учитывать возможную реакцию и Ирана, и монархий Залива»,— отмечает он.
Ситуация на Ближнем Востоке, по его словам, ставит и вопрос о практическом наполнении российско-эмиратского сотрудничества в сфере безопасности. «США остаются ключевым партнером монархий Залива в этой области, однако сами монархии в последнее время активизируют взаимодействие и с другими государствами»,— поясняет Иван Бочаров. Так, ОАЭ развивают сотрудничество с Израилем, а Саудовская Аравия — с Пакистаном и Турцией. «Стремление диверсифицировать связи создает возможности и для России. Монархии Залива видят в ней самостоятельного участника региональных процессов, способного вносить вклад в укрепление безопасности»,— говорит эксперт.
ОАЭ
Сергей Шойгу
Ближний Восток

Авторы

  • Елена Черненко
    Елена Черненко
    спецкорреспондент