Киев воюет за Минск Сторонники и противники президента Зеленского спорят о формуле урегулирования в Донбассе

Согласование «формулы Штайнмайера» представителями РФ, Украины, ОБСЕ, а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР дало украинской оппозиции повод обвинить власти в предательстве национальных интересов. В разных городах прошли акции протеста, к уличным манифестациям добавились заявления противников президента Владимира Зеленского, предупреждающих об опасности утраты государственного суверенитета. В ответ президент и его команда обещают не ставить под угрозу независимость и территориальную целостность Украины, а достигнутые в Минске договоренности называют дипломатической победой, открывающей путь к мирному урегулированию в Донбассе. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Киеве Матвей Шиманов.

Реакция части украинского общества на новые договоренности в Минске была сколь скорой, столь и негативной: в Киеве, Харькове, Львове и еще ряде городов на улицы вышли десятки людей, угрожая новым Майданом. В связи с этим офис президента Зеленского был вынужден срочно собрать журналистов на внеурочный брифинг главы государства.

Назначенный на 19 часов брифинг был проанонсирован всего за час до начала, при этом чему именно будет посвящено выступление президента, его пресс-служба не сообщила. Но в этом и не было необходимости — никакая другая тема вечером во вторник не будоражила людей так, как согласование «формулы Штайнмайера», призванной вывести переговоры по урегулированию в Донбассе из тупика (см. “Ъ” от 2 октября).

Выйдя к репортерам, Владимир Зеленский поспешил заявить, что украинцам не стоит переживать и согласованный в Минске документ вовсе не ставит под угрозу суверенитет государства.

Критики достигнутых договоренностей восприняли согласование «формулы Штайнмайера» как шаг к сдаче национальных интересов и признак готовности властей отказаться от прежних условий прекращения конфликта, которые Киев выдвигал при президенте Петре Порошенко. Эти условия предусматривают вывод из Донбасса иностранных войск, установление контроля за украинской частью российско-украинской границы на всем ее протяжении, проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (никаких упоминаний ЛНР и ДНР ни в минских соглашениях, ни в новом документе нет, в них говорится только об отдельных районах двух областей) с допуском к ним всех официальных партий и политических движений Украины.

Господин Зеленский остановился на последнем пункте, объявив о том, что выборы в любом случае будут проведены только в строгом соответствии с законодательством Украины и только после того, как ОБСЕ посчитает обстановку в регионе достаточно безопасной для организации демократического голосования.

«Это означает, что никаких выборов под дулами пулеметов не будет и не может быть»,— сообщил президент и добавил, что ни о какой капитуляции Украины речи не идет.

Необходимость согласования нового минского документа Владимир Зеленский объяснил требованиями партнеров Украины по «нормандскому формату», которые, по его словам, отказывались от проведения новой встречи без утверждения «формулы Штайнмайера».

Позже слова главы государства подтвердил лидер парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Принятие условий он назвал техническим шагом, необходимым для организации новой встречи в «нормандском формате». А представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук сообщила журналистам в кулуарах парламента, что встреча эта должна состояться уже в ближайшие месяцы.

Однако все эти речи не смогли убедить противников действующей власти в том, что подпись украинского представителя Леонида Кучмы под очередным минским документом вовсе не угрожает безопасности государства.

«''Формула Штайнмайера'' придумана в Кремле и защищает российские интересы. Встречи в ''нормандском формате'' должны проводиться точно без каких-либо предварительных условий»,— говорится в сообщении экс-президента Петра Порошенко, посвященном последнему заседанию трехсторонней контактной группы в Минске.

Бывший глава государства в своем сообщении упомянул совместный пресс-релиз глав ЛНР и ДНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, которые указывают, что согласование формулы стало признанием «права народа Донбасса на самоопределение». Таким образом, сделал вывод господин Порошенко, Украина заплатит за возможность провести переговоры с участием глав Франции, Германии и России огромную цену.

В октябре 2016 года все тот же Петр Порошенко, тогда еще действующий президент, сообщал о совместной с другими участниками «нормандского формата» работе, которая должна была завершиться имплементацией «формулы Штайнмайера».

Однако в своих последних заявлениях он о тех словах не вспоминает.

Особую позицию, осуждающую согласование формулы, но не отказывающую при этом в поддержке главе государства, заняла партия «Батькивщина». Ее лидер Юлия Тимошенко призвала депутатов Рады вместе с президентом разработать свой законодательный аналог «формулы Штайнмайера», который бы отвечал национальным интересам Украины.

«''Формула Штайнмайера'' в дипломатическом мире понимается как: сначала выборы, а потом — жизнь покажет. А формула Украины: сначала демилитаризация, восстановление границы, возвращение закона и Конституции, контроля Украины над этой территорией, а потом выборы»,— заявила госпожа Тимошенко.

Партия «Голос» певца Святослава Вакарчука потребовала проведения закрытого заседания Верховной рады, в ходе которого ожидает от президента объяснений, на какие именно уступки он готов пойти ради достижения мира.

«Из имеющейся информации невозможно понять, кто и каких договоренностей достиг со страной-агрессором под видом несуществующей ''формулы Штайнмайера''. Президент обязан объяснить парламенту, что за документ подписан в Минске»,— говорится в сообщении партии.

В среду Владимир Зеленский действительно прибыл в Раду, но вместо посещения закрытого заседания парламента провел закрытую встречу с лидерами фракций.

Подробности разговора президент попросил сохранить в тайне, однако некоторые из участников встречи все же поделились своими впечатлениями от разговора, не раскрыв основных его деталей. Так, глава парламентской фракции «Европейской солидарности» Ирина Геращенко сообщила, что за те 40 минут, что длился разговор, депутаты получили ответы на ряд своих вопросов, но многое тем не менее еще осталось парламентариям непонятно.

«Мои впечатления и ощущения свидетельствуют о том, что Зеленский искренне стремится к миру. Но так же искренне и несколько наивно верит в то, что ему удастся переиграть Путина. Мы же видим в этих кремлевских формулах ловушки для Украины»,— поделилась госпожа Геращенко своими впечатлениями от встречи.

Единственной политической силой кроме «Слуги народа», безусловно поддержавшей подписание нового документа, стала пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь». В сообщении партии говорится, что согласование «формулы Штайнмайера» — это то, чего партия долгое время требовала от властей.

«Украина ждала этого с 2016 года. Это надежда на то, что дорога к миру разблокирована и Украина начала двигаться именно в том направлении»,— заявил депутат фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич.

В отличие от политиков, в большинстве своем однозначно признавших или осудивших согласование «формулы Штайнмайера», рядовые украинцы так и не смогли сформировать своего отношения к уже подписанному документу. Так, согласно данным соцопроса группы «Рейтинг», 60% граждан страны не знают, принесет выполнение этой формулы благо стране или, наоборот, навредит ей.

Однозначно поддерживают ее 8% опрошенных, а не готовы примириться с этой формулой ни на каких условиях 15%. Эти несогласные куда активнее и заметнее сторонников нового минского документа. Те, кто видит в формуле немецкого президента угрозу суверенитету Украины, обещают регулярно выходить на центральные площади и улицы, напоминая Владимиру Зеленскому, что власть в государстве может меняться не только в результате выборов, но и под давлением со стороны тех, кто посчитает действия высших чиновников опасными для свободы и независимости.