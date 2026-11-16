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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Медиа и ТелекомИскусственный интеллект

Экс-глава SEC Генслер: пузырь ИИ лопнет к 2028 году и вызовет рецессию

Бывший председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер заявил в интервью CNN, что бум ИИ — это пузырь, который лопнет и вызовет рецессию до американских президентских выборов 2028 года.
Гэри Генслер

Гэри Генслер

Mike Segar / Reuters

Господин Генслер отметил, что сейчас в инфраструктуру ИИ ежегодно вкладывается порядка $800 млрд, что, по его мнению, «слишком много денег, слишком быстро». «Крупные технологические компании тратят в 2026 году в пять раз больше, чем всего три года назад… Это просто невероятные масштабы всего этого»,— сказал он, указывая на чрезмерные инвестиции и накопление компаниями слишком больших долгов.
Гэри Генслер предполагает, что предстоящий спад с «переоценкой и ослаблением экономики» будет сопоставим с крахом доткомов, но мягче кризиса 2008 года. По его прогнозу, первыми пострадают «неоклауды» — облачные платформы, арендующие мощности GPU. Им же ранее Илон Маск предрек «смерть и консолидацию в масштабе аквариумных рыбок».
Господин Генслер же сравнил ситуацию с плаванием при надвигающейся буре: «Точных сроков не назову, но я бы уже задраил люки и позаботился о подходящей защите».
Искусственный интеллект
Мировая экономика
Технологии
США

Авторы

  • Екатерина Наумова
    редактор