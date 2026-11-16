Экс-глава SEC Генслер: пузырь ИИ лопнет к 2028 году и вызовет рецессию

Господин Генслер отметил, что сейчас в инфраструктуру ИИ ежегодно вкладывается порядка $800 млрд, что, по его мнению, «слишком много денег, слишком быстро». «Крупные технологические компании тратят в 2026 году в пять раз больше, чем всего три года назад… Это просто невероятные масштабы всего этого»,— сказал он, указывая на чрезмерные инвестиции и накопление компаниями слишком больших долгов.