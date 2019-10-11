Ветви власти США отрешительно настроены

Расследование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу оказалось под угрозой срыва: администрация Трампа отказалась от сотрудничества с Палатой представителей Конгресса США и запретила дипломатам и сотрудникам Белого дома участвовать в слушаниях. После этого вероятный демократический кандидат на выборах 2020 года Джо Байден призвал к отстранению Дональда Трампа от власти, а демократы в Конгрессе объявили о том, что президент «предал демократию». В ответ Белый дом обвинил своих оппонентов в использовании импичмента в узкопартийных целях. Разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которого начался скандал, отошел на задний план. Теперь две ветви власти вменяют друг другу в вину нарушение конституции.

Свидетельством того, что кампания по отстранению главы Белого дома от власти входит в новую фазу, стало заявление бывшего вице-президента и вероятного кандидата от Демократической партии на президентских выборах будущего года Джо Байдена. «Дональд Трамп нарушил свою клятву, предал нацию и совершил действия, влекущие за собой импичмент. Вы знаете, о чем я, о сохранении конституции, нашей демократии. Нашей базовой ценности. Он должен быть подвергнут импичменту»,— заявил господин Байден, выступая в среду на предвыборном митинге в Нью-Гемпшире.

Это заявление главного демократического оппонента Дональда Трампа, до последнего времени дистанцировавшегося от наиболее непримиримых противников главы Белого дома, было сделано после того, как инициированное Палатой представителей расследование по вопросу объявления импичмента президенту в связи с «украинским скандалом» фактически зашло в тупик.

Напомним, неделю назад в рамках этого расследования в Конгрессе в течение восьми часов давал показания бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер (см. “Ъ” от 4 октября).

А уже во вторник Белый дом официально уведомил лидеров Демократической партии в Конгрессе о том, что администрация Трампа больше не будет сотрудничать с Палатой представителей и впредь запрещает действующим сотрудникам Госдепа и Белого дома, получившим соответствующие повестки, участвовать в слушаниях. В письме, направленном ведущим демократам в Палате представителей, юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне обвинил оппонентов президента в стремлении с помощью процедуры импичмента «пересмотреть итоги выборов 2016 года и повлиять на выборы 2020 года».

«Отцы-основатели создали исключительный механизм импичмента не для того, чтобы какая-либо политическая партия могла его использовать просто потому, что опасается за свои шансы против действующего президента на следующих выборах. Решение относительно того, кто будет избран президентом в 2020 году, должен принять народ США, как и предписано конституцией»,— объяснил Пэт Чиполлоне.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила, что «так называемое расследование в рамках процедуры импичмента идет вразрез с основными правами, гарантированными каждому американцу». «Не следует ожидать, что исполнительные органы власти будут участвовать в этом предвзятом политическом спектакле»,— предупредила она.

Вторым после Курта Волкера свидетелем, выразившим готовность дать показания на Капитолийском холме, станет бывший посол США на Украине Мари Йованович — ее выступление намечено на 11 октября.

Однако на этом список потенциальных участников в будущих слушаниях заканчивается, учитывая запрет Белого дома на сотрудничество с Конгрессом по импичменту.

Подтверждением того, что рассчитывавшие накопать компромат на Дональда Трампа в ходе продолжительных слушаний демократы внезапно лишились главного источника информации — показаний ведущих дипломатов и членов администрации Белого дома,— стали так и несостоявшиеся во вторник слушания в Палате представителей с участием посла США в ЕС Гордона Сондленда. Господин Сондленд проигнорировал направленную ему повестку и не явился в Конгресс, после того как Госдеп США по указанию президента запретил ему общаться с законодателями.

«Я бы хотел направить постпреда Сондленда, очень хорошего человека и великого американца, дать свидетельские показания, но, к несчастью, он давал бы показания перед абсолютно скомпрометировавшей себя пародией на суд, где у республиканцев украли их права, а подлинные факты скрыты от общества»,— объяснил мотивы этого решения Дональд Трамп.

После этого группа демократов в Палате представителей потребовала отстранить от должности посла Сондленда за его отказ сотрудничать с законодателями. «Сондленд потерял доверие и должен уйти в отставку»,— заявил конгрессмен-демократ от штата Виргиния Джерри Коннолли.

Таким образом, начавшееся как расследование правомерности действий президента Трампа на Украине, противостояние законодательной и исполнительной властей перерастает в непримиримый спор о том, кто, президент или Конгресс, стоит на страже конституции и американской демократии, а кто нарушает закон.

Со своей стороны сторонники Дональда Трампа на Капитолийском холме нанесли ответный удар по демократам. Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол обвинил спикера Нэнси Пелоси и других лидеров демократов в умышленном нарушении процедур предыдущих импичментов. «Председатель спецкомитета по разведке Адам Шифф и спикер Пелоси намеренно пытаются проигнорировать правила импичмента, отказав республиканцам в праве на двухпартийное расследование, как это было в случае с Ричардом Никсоном и Биллом Клинтоном»,— напомнил Майкл Маккол. «Спешка с импичментом убеждает в том, что в этом процессе не будет беспристрастности»,— считает он.

В свою очередь, сам Дональд Трамп, запретивший своему окружению сотрудничать с Конгрессом, все более активно высмеивает своих оппонентов, прибегая к откровенному троллингу. «Как же это убого: сонный Джо Байден, который вместе со своим сыном Хантером обчистил как минимум две страны на миллионы долларов, призывает к моему импичменту. Терпящая неудачу кампания Джо не оставила ему других вариантов»,— написал в Twitter Дональд Трамп, напомнив о снижении предвыборного рейтинга бывшего вице-президента США.

В своем другом твите Дональд Трамп сообщил, что хотел бы вновь соревноваться на выборах с Хиллари Клинтон и ждет ее выдвижения в президенты. «Я считаю, что коррумпированной Хиллари Клинтон следует вступить в гонку, чтобы попытаться выиграть и украсть эту возможность у крайне левой Элизабет Уоррен»,— издевательски написал Дональд Трамп. Таким образом, он не только дал понять, что Джо Байден — это уже отыгранная карта, но и указал на уязвимость другого потенциального кандидата от демократов на выборах 2020 года, сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая догоняет, если не опережает, в предвыборных рейтингах господина Байдена.

Сергей Строкань